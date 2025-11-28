תקרית חריגה בדרום סוריה: 7 לוחמי צה"ל נפצעו במהלך חילופי אש, שלושה מהם באורח קשה

תקרית חריגה בדרום סוריה: שבעה לוחמי צה"ל נפצעו הבוקר (הלילה) בחילופי אש במהלך מעצר מבוקשים בכפר בית ג'אן, 8 ק"מ מגבול ישראל בהר החרמון. שלושה מהלוחמים נפצעו באורח במצב קשה, היתר במצב בינוני-קל. במהלך התקרית שני מחבלים חוסלו.

האירוע מתחיל סמוך ל-02:00 בלילה במבצע ללכידת שני מבוקשים מארגון הטרור ג׳מעה אל איסלאמיה בביתם. כוח צנחנים במילואים מחטיבה 55 נכנס למבנה, שולף את המחבלים והחל לצאת החוצה כדי להביא אותם לחקירה.

דובר צה"ל

כשהכוח יוצא מהמבנה - נפתחת עליו אש מטווח קצר שפוצעת שבעה לוחמים, שלושה באורח קשה והיתר באורח בינוני-קל. הלוחמים משיבים אש ומחסלים שני מחבלים נוספים במרחב. גם חיל האוויר הוזנק למקום, אך לא יכל לירות בגלל הקירבה בין הכוח למחבלים.

למרות חילופי האש, הפעילות הצליחה. שני המבוקשים מהג׳מעה, שהמודיעין ישב עליהם זמן רב לפני המבצע, הועברו לחקירה ביטחונית בישראל.

נציין כי זו לא הפעם הראשונה שיוצאים למעצר מבוקשים בכפר זה, שכן מדובר באזור שצה"ל פועל בו לעיתים תכופות. ב-12 ביוני לוחמים מחטיבת אלכסנדרוני לכדו תשתית טרור עם שישה מחבלי חמאס שתכננו לפגוע בכוחות צה"ל בסוריה והתבססו בבית ג'אן. בעת מעצרם אותרו כלי נשק רבים.

אורי קלנר, ראש המועצה האזורית גולן: "בשם תושבי הגולן אני שולח איחולי החלמה מהירה לפצועים, ליבנו איתם ועם משפחותיהם. הפעולה הלילה ממחישה את החשיבות הקריטית להגנה מתוך מרחב חיץ באופן שירחיק את האויב מקו הגבול, ואת הצורך בהמשך פריסת הכוחות במרחב. נוכחות צבאית רציפה באזור החיץ וכתר החרמון, היא תנאי מרכזי להגנה על יישובי הגולן ולשמירה על יציבות וביטחון לאורך הגבול".