הוגשה בקשה רשמית לגירוש שני מחבלים ישראלים ממזרח ירושלים

יישום חוק שלילת אזרחות ממחבלים ישראלים יוצא לדרך: פרקליטות מחוז ירושלים הגישה היום (ראשון) לבית המשפט שתי בקשות לביטול אזרחותם של שני אזרחים ישראלים ממזרח ירושלים, שהורשעו בעבירות טרור חמורות וריצו עונשי מאסר ממושכים. הבקשות הוגשו באמצעות עו"ד מני מנחם מפרקליטות מחוז ירושלים, ועל דעת היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה.

על פי הבקשה, מדובר בשניים שהורשעו במעורבות בפיגועי טרור בירושלים ובסביבתה. האחד, מוחמד אחמד חוסין הלסי מג'בל מוכאבר, ביצע בשנת 2016 פיגוע דקירה באוטובוס בטיילת ארמון הנציב בירושלים ופצע באורח קשה שתי נשים. השני, מוחמד מחמוד אחמד חאמד מכפר עקב, הורשע בשורת פיגועי ירי באזור כפר עקב ועטרות, וכן בסיוע לתכנון פיגוע התאבדות שלא יצא לפועל, ונידון ל-23 שנות מאסר.

במדינה טוענים כי השניים קיבלו תגמול כספי מהרשות הפלסטינית בגין מעשיהם - עובדה שלטענת הפרקליטות מאפשרת להפעיל את החוק לביטול אזרחות.

תגובותיהם של השניים לבקשה היו שונות בתכלית. הלסי, המרצה עונש מאסר ממושך בכלא קציעות, השיב למכתב שר הפנים שהודיע לו על הכוונה לבטל את אזרחותו במילים קצרות: "אין לי מה להגיד".

המחבל השני טען מנגד כי שינה את דרכו, למד לקח מתקופת מאסרו, והתנהל באופן חיובי בכלא. באמצעות סנגורו, עו"ד ריאד סוראד, טען כי לא ניתן להחיל את החוק באופן רטרואקטיבי על עבירות שבוצעו לפני כניסתו לתוקף. עוד נטען כי מדובר באפליה לעומת מקרים דומים, וכי הוא מעולם לא קיבל כספים מהרשות הפלסטינית. לטענתו, אף צורף מסמך רשמי מהרשות הפלסטינית התומך בגרסתו. עוד ציין כי אין ברשותו אזרחות אחרת, וכי במהלך מאסרו התרחק מאסירים שקידמו פעילות טרור.

לטענת ההגנה, צורף לבקשה מסמך רשמי של הרשות הפלסטינית הנושא חותמת רשמית, שלדברי הסנגור מאשר כי המשיב לא קיבל תגמול כספי בגין מעשיו. בפרקליטות צפויים לבחון את אמינות המסמך ואת משמעותו המשפטית במסגרת הדיון.

בית המשפט צפוי לדון בבקשות בתקופה הקרובה. החלטה בנושא עשויה להוות תקדים משמעותי ביישום החוק החדש ובמדיניות שלילת האזרחות ממי שהורשעו בעבירות טרור וקיבלו תגמול כספי בגינן.