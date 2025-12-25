כ"ץ חוזר על האמירה: "בחזוני נקים גרעיני נח"ל בצפון עזה"

שר הביטחון ישראל כ"ץ התארח היום (חמישי) בוועידת מקור ראשון והתייחס לסערה שהתעוררה ביום שלישי האחרון אחרי אמירתו אודות הקמת גרעיני נח"ל בצפון רצועת עזה - אמירה עליה זעמו האמריקנים. "אני לא עושה רוורסים", אמר.

"החזון שאני רואה מתחילת המלחמה הוא שבתוחמת הצפונית, המודל של גרעיני נח"ל, שהם צבאיים, יהיה בעל משמעות, ויכולה להיות שם ישיבה ודברים אחרים. אמרתי שביהודה ושומרון אנחנו מובילים ריבונות מעשית, ובעזה אנחנו נצטרך להביא צעד מעשי", אמר כ"ץ.

"מעזה ישראל לא תצא לעולם. בתוך השטח של עזה יהיה איזור ביטחון משמעותי, גם אחרי שנעבור שלב, אם יפורק החמאס ויפורז, שיקיף בתוך עזה במקומות שולטים כדי להגן על ההתיישבות. ובחלק הצפוני ניתן יהיה, לפי חזוני בבוא העת, באופן מסודר - להקים גרעיני נח"ל. זה מה שאמרתי, זה מה שאני אומר עכשיו וזה מה שאני ממשיך להגיד".

"מאחר שיש חלקים שניסו לפרש את דברי כהכרזה עכשיו על הקמת התיישבות בכל עזה, הבהרתי את דבריי, וראוי להבהיר כי יש כאן מהלכים מדיניים ודברים אחרים ולכן הבהרתי בדיוק את הנקודה, וחזרתי בתוך ההבהרה על גרעיני הנח"ל כי זה דבר משמעותי שיצטרכו לעשות אותו בבוא העת", אמר כ"ץ.

במהלך הוועידה נערך ריאיון אחד על אחד של שר הביטחון ישראל כ"ץ עם עורך 'מקור ראשון' קלמן ליבסקינד. בדבריו התייחס שר הביטחןן לסגירת גלי צה"ל ואמר כי "התחנה הזו תמכה באויבים, נתנה פתחון לאנשי החמאס, תקפה חיילים ואת צה"ל. כל הרמטכ"לים שהיו אמרו שהתחנה צריכה להיסגר ולא יכולה להיות בצה"ל. היום חלק מהם שעברו לפוליטיקה שינו. אנחנו נחושים להוביל את המהלך. אין לי תחביב של סגירת תחנות רדיו. אבל מרבין ועוד לפני זה, כולם רצו להיפטר מהדבר הזה. אביב כוכבי, אייזנקוט, בני גנץ, הרצי, כולם אמרו לסגור ולא להשאיר".

"התחנה הזו עוסקת בעניינים פוליטיים, אקטואליים, לצערנו גם ב-99% מכיוון מאוד מסוים. הנה עכשיו נפטר הלך לעולמו מוחמד בכרי, שונא ישראל שהכפיש את שם ישראל עם 'ג'נין ג'נין'. איפה נתנו לו הספדים? בגלי צה"ל, שחרב הסגירה על ראשיהם הם עוד ממשיכים", אמר כ"ץ.

כ"ץ עוד התייחס לפרשת קטאר-גייט: "אני ממש לא בקיא בזה. כל דבר ממונף כאן לצרכים פוליטיים ובכל מקום לוקחים את הפרשנות לצד אחד של המפה, בדרך כלל הצד הקפלניסטי. אני רואה את זה בכל הדברים. אני לא מציע לקבל את הפרשנות שלהם והניסיון להציג את זה כחלק מהשיקולים של נתניהו כראש ממשלה".

"הרבה דברים מובאים על שולחני, הדבר הזה לא הובא אליי על ידי שום גורם ביטחוני, סימן שלא כצעקתה. והאמן לי שמובאים כל יום שצריך לקבל בהם החלטות מול איומים ומבצעים, וזה לא הובא אפילו פעם אחת כסכנה של הביטחון אפילו פעם אחת", אמר.

על חוק הגיוס אמר כ"ץ כי "אם יעבור חוק גיוס שיוביל לגיוס של 10,000 חרדים בשנתיים, אני מבטיח לכם שכל המפגינים שמפגינים נגד הממשלה מסיבות פוליטיות - כל אלה יפגינו נגד המציאות שהחרדים משתלטים על צה"ל. כי אלה שלא עושים את זה לגופו של עניין, אלא פוליטי - לא רוצים שירות חרדים, הם רוצים להפיל את הממשלה. הם יפגינו ויגידו מה זה הדרת נשים, מה זה שירות ביחידות נפרדות, הרי הם עושים את זה לציונות הדתית היום".