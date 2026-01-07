פרסום ראשון: תושלם ההיערכות הישראלית להקמת רפיח הירוקה

לפחות 70% מהעבודות לפינוי ההריסות והנפלים מרפיח הושלמו, שכן אל השטח הזה על פי התוכנית יעברו העזתים בשלב ב' • כשהאמריקנים דוחפים להתחיל את השלב הבא, סיום פינוי ההריסות הוא בעל משמעות

לוחמי צה"ל ברצועת עזה
פרסום ראשון: בצה"ל הודיעו כי תוך שבועות בודדים תושלם ההיערכות הישראלית להקמת "רפיח החדשה". לפחות 70% מהעבודות לפינוי ההריסות והנפלים מרפיח הושלמו. כך פרסם היום (רביעי) במהדורה המרכזית, כתבנו הצבאי ינון שלום יתח.

בישראל עדכנו את לוחות הזמנים לסיום פינוי ההריסות והנפלים מ"רפיח הירוקה" - וטוענים: תוך שבועות בודדים נסיים את העבודות.

מדובר על תא שטח גדול - שהאמריקאים ייעדו ל"עזה החדשה" - אליו על פי התוכנית יעברו העזתים בשלב ב'. ישראל הסכימה לפנות את התשתיות בעצמה - פרויקט שזכה לשם "רפיח הירוקה".

כשהאמריקנים דוחפים להתחיל את שלב ב', סיום פינוי ההריסות הוא חלק משמעותי - שעשוי לדחוק בישראל להסכים לכך - למרות שרן גואילי ז"ל עדיין לא הושב ארצה.

