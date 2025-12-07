תחת ניהול איראני: צה"ל ושב"כ חשפו רשת כלכלית סודית של חמאס בלב טורקיה

דובר צה"ל בערבית אביחי אדרעי פרסם היום (ראשון) כי צה"ל ושב"כ חשפו רשת סודית של חמאס להעברת כספים בלב טורקיה - תחת ניהול איראני. דרך הרשת הועברו מאות מיליוני דולרים ישירות לארגון הטרור והנהגתו. המסמכים שנחשפו מראים כי הרשת המופעלת היא של מחליפי כספים, והיא מורכבת מתושבי עזה המתגוררים בלב המדינה - ומנצלים את התשתית הפיננסית שלה למטרות טרור.

אדרעי כתב כאמור כי "חלפני הכספים העזתים הללו פועלים בשיתוף פעולה מלא עם המשטר האיראני, ומעבירים מאות מיליוני דולרים ישירות לארגון הטרור חמאס ולהנהגתו. הם מקיימים פעילות כלכלית נרחבת בלב טורקיה, כולל קבלה, אחסון והעברת כספים איראניים לחמאס".

עוד הוסיף כי "אנו חושפים מסמכים השייכים לרשת, המפרטים חלק קטן מפעולות העברת הכספים, בסכום של מאות אלפי דולרים", "זהותם של שלושה אנשים ממוצא עזתי, הפועלים כחלפני כספים במסגרת הרשת תחת ניהול איראני בלב טורקיה, נחשפת כעת".

הראשון, כתב אדרעי, הוא "תאמר חסן - בכיר ב"משרד האוצר" של חמאס, המתגורר בטורקיה, ועובד ישירות תחת ח'ליל אל-חיה". השני, "ח'ליל פאראונה ופריד אבו דאייר - חלפני כספים הפועלים במסגרת הרשת של חמאס".

https://x.com/i/web/status/1997689969972830639 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

"ארגון הטרור חמאס, בתמיכתו ועידודו של המשטר האיראני, ולאחר שגרם להרס רצועת עזה, מתמיד במאמציו לקדם מזימות טרור נגד ישראל ולנסות לשקם את יכולותיו - גם מחוץ לרצועת עזה", הבהיר אדרעי, "צה"ל ושב"כ מזהירים מפני יצירת קשרים או עסקאות עם רשת החלפת כספים זו ועם כל הזרועות הכלכליות האחרות של ארגון הטרור חמאס".