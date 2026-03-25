שני אחים בשנות ה-20 לחייהם מאזור ירושלים מואשמים בשורת עבירות ביטחוניות, לאחר שקיימו קשר עם סוכן איראני והעבירו לו מידע תמורת תשלום, אלא שהמידע שהעבירו היה מזויף. הערב (רביעי) במהדורה המרכזית של i24NEWS, ראש דסק הפלילים לי עייש הביאה לראשונה את המסמכים ששלחו ה"מרגלים" למפעיל האיראני.

במסגרת ההתקשרות של שני האחים עם המפעיל האיראני, השניים גנבו זהות שלצעיר והתחזו לחייל ביחידת 8200. בנוסף, השניים יצרו בעזרת בינה מלאכותית מסמכים שנראו אמיתיים לחלוטין, שכללו לוגואים רשמיים, ניסוח צבאי ועדכון על תהליכי מיון למודיעין.

כשנדרשו להוכיח שהם אכן משרתים ב-8200, הסוכן האיראני ביקש מהשניים לספק מידע אודות היחידה, בין היתר על כוח אדם, מיקום גיאוגרפי ושמות מלאים של כל המחלקות ביחידה. כמו כן ביקש המפעיל לדעת איזו יחידה מפקחת על תחנות בסיסים, כיצד מגייסים סוכנים ומודיעים, למי יש גישה לתיקים שלהם, ופירוט על אמצעים טכנולוגיים ויכולות בתוך היחידה.

בתגובה, האחים המשיכו להזרים מודיעין היערכות לתקיפה באיראן, מידע מבצעי בדוי, ואפילו מסמך שמרמז על מעורבות ישראלית במותו של הנשיא ראיסי. בהמשך האחים מסרו פרטים על אזרח איראני שלכאורה סייע לישראל, אך כמובן שגם המידע הזה הומצא על ידם, מה שכמעט הוביל למעצרו של האזרח.

בתמורה למידע המזויף שסיפקו, השניים קיבלו מהמפעיל האיראני למעלה ממאה אלף שקלים - הסכום הגבוה ביותר שנחשף עד כה בפרשת ריגול מול איראן.

מגמה מטרידה: ניסיון גיוס של בני נוער לריגול לטובת איראן

במקביל, פרשה חדשה נחשפה היום אודות נער בן 14 שפעל גם הוא מול גורמים איראניים. על פי כתב האישום שהוגש נגדו, הוא ביצע שורה של משימות בתשלום בקריפטו: ריסוס כתובות גרפיטי בתל אביב, צילום אזור בית החולים איכילוב ושכונות ברמת גן, תיעוד קו הרקיע של תל אביב בדגש על סימון בסיס הקרייה, וניסיון לאתר דירה סמוך למתחם.

עוד התבקש הנער לרסס כתובת גרפיטי על ביתו של שר החוץ גדעון סער ולתעד אותו. בסך הכול קיבל הנער על פעולתיו כ-1,170 דולרים ממפעיליו. לאחר שנחקר, הנער אף ניסה להדיח חבר כיתה לשקר בחקירה.

המקרה של הנער בן ה-14 אינה הפרשה האחרונה בה קטינים פועלים בשירות איראן. במערכת הביטחון מזהים מגמה מדאיגה, לפיה האיראנים מנסים לגייס בני נוער על מנת להשיג מידע מודיעיני רגיש על ישראל.

מאז השבעה באוקטובר הואשמו 64 ישראלים בעבירות ריגול, ורק לפני תשעה חודשים נחשפה פרשה של נער בן 13 וחצי מתל אביב שריגל תמורת תשלום. בשב"כ בוחנים בימים אלו אפשרות לשלול את אזרחותם של ישראלים שפועלים בשירות איראן.