המשבר מחריף: 13 ישיבות הסדר נוספות הודיעו על הפסקת הגיוס לשריון

טלטלה נוספת בצה"ל: לאחר תגובת צה"ל, ויומיים לאחר פרסום המכתב הקודם, 13 ראשי ישיבות הסדר נוספים הודיעו היום (חמישי) על הפסקת הגיוס לחיל הלוחם, בעקבות שילוב נשים בו, החל מהגיוס הבא. אתמול פורסם שראשי הישיבות מבהירים שהם נגד סרבנות וכולם ישרתו, אך לא בשיריון.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

יחד עם 12 ראשי הישיבות שכבר הודיעו השבוע על הפסקת הגיוס לשריון, ישנן 25 ישיבות הסדר שהפסיקו את הגיוס לשריון, כך שבעקבות ההקצאה הקבועה של ישיבות ההסדר בכל מחזור גיוס, מדובר במאות לוחמים שיחסרו מחיל השריון בעקבות ההחלטה לשלב נשים לוחמות.

ראשי הישיבה שהצטרפו למכתב הם: הרב מיכאל אהרונוב (ישיבת מעלה אפרים), הרב דוד אמיתי (ישיבת אבינועם), הרב שלמה בנימין (ישיבת לב לדעת), הרב ערן טמיר (ישיבת אורות אשקלון), הרב אלישע ינון (ישיבת עפולה), הרב אייל יעקובוביץ (ישיבת צפת), הרב אליהו מאלי (יפו), הרב אביהו פישפדר (ישיבת אשקלון), הרב שלמה שושן (ישיבת בית שאן), הרב יהושע שמידט (ישיבת נחלת יוסף), הרב דוד תורג'מן (ישיבת דימונה), ושני ראשי ישיבות נוספים שביקשו שלא לציין את שמם.

הרבנים הדגישו כי משמעות החלטת בג"ץ היא עירוב היחידות הלוחמות, וכתבו: "אנו כואבים את התשובה הרופסת של מדינת ישראל וצה"ל, שלא הביעו התנגדות למהלך זה. אנו כראשי ישיבות, מודעים לכובד האחריות המוטלת על כתפינו. צה"ל הוא צבא של עם ישראל, וקדושת המחנה היא הבסיס לרוחו של צה"ל, ולהצלחה במיגור האויב. הכנסת חיילות לטנקים במעורב עם חיילים בנים, יש בה פגיעה רוחנית ומעשית ביכולת הלחימה".

הרבנים הוסיפו כי "לאחר שיקול דעת נוקב, החלטנו ששירות בשריון אסור על פי ההלכה ולכן לא נשלח את תלמידנו לשירות בשריון החל מהגיוס הבא. אלפי תלמידינו המתגייסים ליחידות הקרביות ימשיכו לעשות זאת בשליחות ובעוצמה, אך על צה"ל מוטלת האחריות לדאוג לבעלי פרופיל קרבי, שאינם מתאימים לשירות בחי"ר, למסגרת קרבית המתאימה לרוח הלחימה שלהם".