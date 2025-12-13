מקורב ליאסין ותכנן את הטבח: זה ראא'ד סעד - שצה"ל חיסל

דובר צה"ל אישר היום (שבת) כי צה"ל חיסל ברצועה את מספר 2 בחמאס, ראא'ד סעד, שחוסל כאשר הותקף מהאוויר בזמן שנסע ברכב יחד עם שלושה נוספים במערב העיר עזה. סעד היה אחד הבכירים האחרונים שנותרו לחמאס ברצועת עזה, ונחשב לאחד מאדריכלי טבח ה-7 באוקטובר.

למרות מעמדו הבכיר בארגון הטרור, שמו של סעד עלה מעט מאוד פעמים במהלך המלחמה. עם זאת, מדובר באחת הדמויות המוערכות והוותיקות ביותר בזרוע הצבאית של חמאס.

מי היה בעצם ראא'ד סעד?

ראא'ד סעד היה מקורב לכמה מהדמויות הבכירות ביותר בארגון הטרור חמאס, בהן מייסד הארגון - השייח' אחמד יאסין, ראש הזרוע הצבאית של הארגון מוחמד דף, וסגנו מרואן עיסא.

בשנת 1990 שהה במעצר בישראל. לאחר מכן בסוף שנות ה-90 ישב בכלא הרשות הפלסטינית בעקבות פעילותו בארגון הטרור חמאס כבר בשנות הקמתו. בתקופת תוכנית ההתנתקות פיקד על חטיבת עזה של הזרוע הצבאית של הארגון.

סעד הקים את הכוח ימי ברצועת עזה ועמד בראשו בתחילת העשור הקודם. לאחר מבצע צוק איתן, לקח חלק משמעותי בהובלת חמאס כחלק מהפיקוד העליון של הזרוע הצבאית. כמו כן כיהן כראש מטה המבצעים בחמאס והיה אחראי על תוכניות אופרטיביות, בניהן הקמת גדודי הנוח׳בה ובניית תוכנית "חומת יריחו".

במהלך מלחמת חרבות ברזל

בתפקידו האחרון שימש כראש מטה הייצור של הזרוע הצבאית ומספר 2 בארגון תחת ראש הזרוע עז-א-דין אל-חדאד. במסגרת פיקודו על מטה הייצור, סעד היה אחראי לייצור מטענים במהלך המלחמה, שגרמו להרג של חיילים רבים.

מאז תחילת הפסקת האש ובפרט במהלך השבועיים האחרונים, זוהו ניסיונות חוזרים ונשנים של ארגון הטרור חמאס לייצור מטעני נפץ והוצאת פעולות טרור לפועל, ובהן אירוע הצמדת מטען לנמ"ר כוחות גולני ואירוע המטען הבוקר, אלו אירועים בהם נעשה שימוש במטענים נגד כוחות צה״ל - פעולות המהוות הפרה בוטה של ההסכם.

דובר צה"ל

היום בשעות הצהריים הגיעה ההזדמנות המודיעינית המתפרצת, אגף המודיעין בצה״ל השיג את המודיעין על נסיעתו של סעד במכוניתו במערב העיר עזה - והוביל את החיסול. סעד היה יעד לחיסול זמן רב, חיסולו מהווה מכה נוספת לארגון הטרור חמאס, למערך הפיקוד והשליטה שלו ולמערך ייצור אמצעי הלחימה.