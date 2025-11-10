למרות ההתנגדות בליכוד: כ"ץ חתם על מינוי הפצ"ר החדש

לעו"ד איתי אופיר תוענק דרגת אלוף והוא ייכנס לתפקידו בהמשך החודש • הוא כיהן בעבר כיועץ המשפטי למשרד הביטחון והיה מועמד לתפקיד היועץ המשפטי לממשלה • בעברו שירת כקצין לוחם בחטיבת גבעתי

נדב אלימלך עמיאל ירחי ■ נדב אלימלך עמיאל ירחי
עו"ד איתי אופיר, הפרקליט הצבאי הראשי הנכנס
עו"ד איתי אופיר, הפרקליט הצבאי הראשי הנכנסאלעד מלכה, משרד הביטחון

שר הביטחון ישראל כ"ץ חתם היום (שני) על כתב המינוי של עו"ד איתי אופיר, כפרקליט הצבאי הראשי, לו תוענק דרגת אלוף והוא ייכנס לתפקידו בהמשך החודש.

המינוי של עו"ד אופיר מגיע על אף ההתנגדות בליכוד. עורך הדין כהן כיהן כיועץ המשפטי למשרד הביטחון בין השנים 2024-2017, וקודם לכך עבד כעורך דין במגזר הפרטי בישראל ובארצות הברית, והיה שותף בכיר במשרד עורכי דין בתל אביב. ב-2022 נבחר על ידי ועדת האיתור בראשות נשיא בית המשפט העליון לשעבר אשר גרוניס כאחד משלושת המועמדים לתפקיד היועץ המשפטי לממשלה.

"טמטום זה לא דבר בריא": אנשים שלא הכירו את איתי אופיר קוראים לו טינופת כאשר אין להם באמת מידע על דעו

בנוסף, הוא בעל תואר ראשון במשפטים ותואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת בר-אילן ותואר שני במשפטים מאוניברסיטת הרווארד בארה"ב. לצד אלו, הוא שירת כקצין לוחם בחטיבת גבעתי, ובמילואים בחטיבת "הנגב".

