הרכש החדש של חיל האוויר: מטוס התדלוק "גדעון" נחת בישראל

חיל האוויר קלט היום (רביעי) טייסת תדלוק חדשה עם נחיתת מטוס התדלוק האסטרטגי החדש של החיל - "גדעון" Pegasus A-46KC Boeing, המהווה מכפיל כוח משמעותי המרחיב באופן ניכר את טווח הפעולה, חופש הפעולה והעצמאות המבצעית של צה"ל בזירות רחוקות.

המטוס יכול לשאת למעלה מ-90 טונות של דלק - מדובר בתוספת של כ-15% בכמות הדלק ביחס למערך התדלוק הקיים כיום בחיל האוויר. בנוסף, בזכות צריכת דלק עצמית נמוכה יותר, המטוס מסוגל לבצע עד כ-50% יותר פעולות תדלוק לעומת מטוסי "ראם" בהם נעשה שימוש עד כה. בנוסף לדלק, המטוס מסוגל לשאת למעלה מ-30 טונות מטען, ובמקביל גם להטיס לוחמים, ציוד ואמצעים - לצד ביצוע משימות תדלוק מבצעיות.

בזכות מטוס ה"גדעון" החדש, חיל האוויר יוכל להאריך את משך השהייה של מטוסי קרב באוויר לטווחים של אלפי קילומטרים, לצד יכולת לתדלק מספר גדול יותר של מטוסים ובקצב גבוה יותר, עד כ-50% מעבר ליכולת הקיימת כיום בחיל.

לצורך קליטת המטוס החדש, הוקמה בחיל האוויר טייסת "גדעון" (46) בבסיס נבטים, שבהמשך תתאחד עם טייסת "ענקי המדבר" (120), אשר מובילה את מערך התדלוק והתובלה של חיל האוויר.

הרכש החדש מגיע על רקע ההבנה בצה"ל כי קיים צורך בהגדלת צי המתדלקים וביכולת לקיים רצף תקיפות ארוך ומתמשך במרחבים רחוקים, תוך תמיכה בכמות גדולה של מטוסי קרב במקביל - וכל זאת באופן עצמאי, רציף וללא הסתמכות על מדינות אחרות או על תשתיות זרות לצורך קיום הפעילות המבצעית.

דובר צה"ל

בטקס קליטת המטוס החדש, הרמטכ"ל רא"ל אייל זמיר אמר: "בניין הרשע של משטר האייתוללות נסדק באופן ניכר ועתידו ויציבותו - לוטים בערפל. מנהיגיו נרדפים, מרבית יכולותיו הצבאיות הושמדו, תוכנית הגרעין הוסגה שנים לאחור, כלכלתו קורסת ואזרחיו עוד טרם הבינו את גודל האסון שאליו הובילו אותם מנהיגיהם הקיצוניים".