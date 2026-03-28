דיווח: ישראל החלה לקצוב את השימוש במיירטי ה"חץ" נגד הטילים האיראניים

ארבעה שבועות למלחמה באיראן: ב"וול סטריט ג'ורנל" דווח היום (שבת) כי ישראל החלה לקצוב את השימוש במיירטי ה"חץ", וזאת כדי לשמור על המאגרים להמשך המערכה מול איראן.

לפי הדיווח, ישנה "הצלחה רבה" בשימוש במיירטי ה"חץ", אולם לאחרונה החל צה"ל להשתמש בגרסאות משודרגות של מערכת "קלע דוד", שנועדה ליירט רקטות וטילים בליסטיים לטווח קצר, כדי ליירט טילים גדולים יותר שמיועדים לטווחים ארוכים יותר - כשתוצאות ההצלחה מעורבות.

ההחלטה להשתמש בתחמושת פחות מתקדמת משקפת את הלחץ שבו נתונים כל הצבאות ברחבי האזור, בעודם "שורפים" כלי נשק יקרים וקשים לייצור כדי להדוף התקפות של טילים וכטב"מים איראניים.

"אנחנו מבזבזים שנים רבות של ייצור בשבועיים האחרונים", אמר טום קראקו, מנהל פרויקט ההגנה מפני טילים במרכז ללימודים אסטרטגיים ובינלאומיים (CSIS) שבארצות הברית, "גם אם נמקסם לחלוטין את הייצור עם הגדלת התפוקה המתוכננת, כפי שאנו חייבים לעשות, עדיין יידרשו שנים רבות לפני שנחליף את מה שנעשה בו שימוש זה עתה".