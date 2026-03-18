בצה"ל חושפים: חיזבאללה תכנן מטח של 100 רקטות - ושיגר פחות מחצי

במערכת הביטחון מסכמים את המטח רחב ההקיף שנורה אתמול בשעות הערב לעבר צפון מדינת ישראל. ההערכה היא שחיזבאללה תכנן לשגר לפחות 100 רקטות - ובפועל הצליח לשגר רק כ-40 רקטות, מספר טילי קרקע-קרקע וכטב"מים.

על פי ההערכות, פיקוד הצפון וחיל האוויר סיכלו כ-50% מהמשגרים אחרי השיגור. לפי בכירים בצה"ל, דפוס הפעולה החדש של חיזבאללה הוא כזה: אחת לכמה ימים הוא מתכונן לשגר מטח משמעותי, בין היתר כדי להשפיע על העורף.

ממצאים מודיעיניים מעלים שחיזבאללה פירק את המשגרים הרב-קניים שלו: מטנדרים עם 40 משגרים ל-10 בלבד.

מצד אחד - שיגור מטח נרחב בפיזור כזה של משגרים הוא מורכב ומסורבל מאוד. אבל גם פעולת השיבוש והסיכול של צה"ל הופכת למורכבת יותר. יצוין כי כוח האש המשמעותי של חיזבאללה עדיין כולל אלפי רקטות קצרות טווח בגדלים שונים, הם ממוקמים מצפון לנהר הליטני ולכן מוגבלים בטוחים, הארגון עושה מאמץ להוריד אותם כמה שיותר דרומה כדי להגדיל את הטווח. עוד נודע כי רוב השיגורים, גם במטח האחרון, לא חצו לשטח מדינת ישראל.

כיצד חיזבאללה נערך לתמרון הקרקעי?

עם פתיחת המערכה, כוח רדואן הוריד מאות רבות של לוחמים לדרום לבנון (כפי שפרסמנו - ההערכה: קרוב ל-1,000 מדרום לליטני). ומיקם אותם במוקדים רבים במרחב, בדגש על קו הכפרים השלישי והעומק. כשיש 200 כפרים - המשמעות המיידית היא חוליות וקבוצות קטנות שפועלות מכל כפר ועיירה.

חוליות קדמיות נשלחו לקו הכפרים הראשון והשני לשגר נ.ט ולהתעמת עם הכוחות. באף אחת מהאוגדות המתמרנות לא דיווחו על קרבות פנים אל פנים - אבל כן רואים לפחות 20 ניסיונות לשגר נ"ט לעבר המוצבים. יצוין כי חלק מהחוליות בורחות כשהכוחות מתקרבים, צה"ל מנצל את ההזדמנות, סוגר מעגל ותוקף אותן.

גם תופעת המטענים הידועה לשמצה תשחק תפקיד במערכה בלבנון: אוגדה 91 איתרה באל חיאם שק ובו מטענים מוכנים להטמנה. אחת החוליות ככל הנראה תכננה להטמין אותם - ולא הספיקה. ההערכה היא: ככל שהכוחות יעמיקו, כך המלכוד יהיה משמעותי יותר.