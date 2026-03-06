על עיתונות, דיווחים זרים, ופייק ניוז: האלגוריתם המוזר של X, הקפיץ לי ציוץ של ערוץ בלארוסי אנטי פוטין-לוקשנקו.

הוא מצטט את הפורטל האמירתי "The National", שמדווח על כך שמשמרות המהפכה הוציאו להורג את איסמעיל קאאני על שיתוף פעולה עם ישראל.

וכאן האירוע מתחיל להסתבך. נכנסתי לאתר האמירתי The National.

אין כותרת שאומרת שקאאני הוצא להורג, אבל הטענה הזו מופיעה בתוך הטקסט באחת הכתבות, מה-4.3 שנערכה מחדש היום.

המקור לכך הוא "חשבון X אחד".

וכאן החלטתי להשתמש בכלי מחקר מתקדמים, כדי לפענח את החידה הזו.

העתקתי את הטקסט המצוטט לשורת החיפוש כאן ב-X, ומצאתי שחשבון הודי אחד פרסם אותו לפני כ-4 ימים, יום לאחר המתקפה הישראלית-אמריקנית. הציוץ זכה למיליוני חשיפות.

ובכן, המקור של "Nexta" הוא "The National" והמקור שלו הוא סתם חשבון הודי שמעיד על עצמו בביו שהוא לפעמים סתם סאטירי.

אותו "Baba" גם פרסם שישראל חיסלה את נעים קאסם, ועוד כל מיני פרסומים סנסציוניים שמתבססים על כלום. וזיכו את עצמו במיליוני חשיפות.

אבל האירוע נעשה עוד יותר יפה.

אתמול "Baba" מפרסם "דיווח" שקאאני הוצא להורג.

הדיווח הוא של "Baba" עצמו.

"Baba" מצטט את "The National" שמצטט מקורות שמאשרים את הפרסום.

המקורות - זה "Baba" עצמו!

זה מעגל שוטה של הנפצות.

לסיכום: תמיד תסתמכו על מקורות מהימנים, ותתאמצו לחפש את דיווח המקור. הרבה פעמים בכל כלי התקשורת בישראל מפרסמים: "דיווח".

זה חסר משמעות. הדיווח הזה יכול להיות של עיתונאי מהימן, ויכול להיות גם של "Baba" היקר. מה זה נותן לי?

בלי שמציינים מי המקור, פשוט תתעלמו. זה חסר כל ערך.