התעשייה האווירית וחברת L3Harris יפתחו יחד מטוס תקיפה קל

חברת L3Harris והתעשייה האווירית לישראל (IAI), חברה מובילה עולמית בתחומי התעופה והביטחון, הודיעו היום (חמישי) על חתימת מזכר הבנות לשיתוף פעולה אסטרטגי שבמסגרתו יפתחו יחד מטוס תקיפה קל המבוסס על פלטפורמת Sky Warden.

במסגרת שיתוף הפעולה בין החברות, יוקם צוות משותף שיפתח וייצר תצורה ישראלית ייחודית בשם Sky Warden Blue, מטוס שיכלול מחשב משימה מתקדם בעל ארכיטקטורה פתוחה של התעשייה האווירית הכולל תוכנה ויכולות מיוחדות ספציפיות לישראל. התעשייה האווירית תספק ותשלב ציוד משימה מתוצרתה ומערכות ישראליות נוספות במטוסים, ותוביל את מערך ניסויי הטיסה, את אישור הכשירות האווירית ואת מימוש ההוכחה המבצעית מול משרד הביטחון וחיל האוויר.

התעשייה האווירית

מנכ"ל התעשייה האווירית (IAI), בועז לוי מסר: "אנו נרגשים לשתף פעולה בתוכנית חשובה זו עם חברת L3Harris Technologies, שותפה ותיקה של IAI, עמה יש לנו שיתופי פעולה מוצלחים במספר תחומים. שילוב הידע והניסיון הרב שלנו באינטגרציית מערכות משימה עם פלטפורמת Sky Warden של L3Harris מאפשר לנו לספק פתרון המותאם לצרכים המשתנים של משרד הביטחון וחיל האוויר הישראלי".

נשיא חטיבת מערכות משימה משולבות ב-L3Harris, ג'ון רמבו הוסיף: "השותפות עם IAI מאפשרת לנו להציע פתרון מבצעי מדויק לצרכים הייחודיים של מדינת ישראל באמצעות פלטפורמה מוכחת המשלבת שהייה ארוכה באוויר, כושר נשיאה גבוה ויכולות מתקדמות למשימות איסוף מודיעין מהאוויר וכן משימות טקטיות".