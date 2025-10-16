התעשייה האווירית וחברת L3Harris יפתחו יחד מטוס תקיפה קל

במסגרת שיתוף הפעולה האסטרטגי, יעבדו הצדדים יחד על המוצר מבוסס פלטפורמת Sky Warden • מנכ"ל התעשייה האווירית: "מאפשר לנו לספק פתרון המותאם לצרכים המשתנים של משרד הביטחון וח"א"

ינון שלום יתח
ינון שלום יתח ■ כתב צבאי ■ 
2 דקות קריאה
2 דקות קריאה
 ■ 
דגם אילוסטרציה של מטוס תקיפה קל שמפתחות התעשייה האווירית ו-L3Harris
דגם אילוסטרציה של מטוס תקיפה קל שמפתחות התעשייה האווירית ו-L3Harris L3Harris

חברת L3Harris והתעשייה האווירית לישראל (IAI), חברה מובילה עולמית בתחומי התעופה והביטחון, הודיעו היום (חמישי) על חתימת מזכר הבנות לשיתוף פעולה אסטרטגי שבמסגרתו יפתחו יחד מטוס תקיפה קל המבוסס על פלטפורמת Sky Warden.

במסגרת שיתוף הפעולה בין החברות, יוקם צוות משותף שיפתח וייצר תצורה ישראלית ייחודית בשם Sky Warden Blue, מטוס שיכלול מחשב משימה מתקדם בעל ארכיטקטורה פתוחה של התעשייה האווירית הכולל תוכנה ויכולות מיוחדות ספציפיות לישראל. התעשייה האווירית תספק ותשלב ציוד משימה מתוצרתה ומערכות ישראליות נוספות במטוסים, ותוביל את מערך ניסויי הטיסה, את אישור הכשירות האווירית ואת מימוש ההוכחה המבצעית מול משרד הביטחון וחיל האוויר.

Video poster
על פיתוח וייצור מטוסי המודיעין: פרס ביטחון ישראל לתעשייה האווירית התעשייה האווירית

מנכ"ל התעשייה האווירית (IAI), בועז לוי מסר: "אנו נרגשים לשתף פעולה בתוכנית חשובה זו עם חברת L3Harris Technologies, שותפה ותיקה של IAI, עמה יש לנו שיתופי פעולה מוצלחים במספר תחומים. שילוב הידע והניסיון הרב שלנו באינטגרציית מערכות משימה עם פלטפורמת Sky Warden של L3Harris מאפשר לנו לספק פתרון המותאם לצרכים המשתנים של משרד הביטחון וחיל האוויר הישראלי".

נשיא חטיבת מערכות משימה משולבות ב-L3Harris, ג'ון רמבו הוסיף: "השותפות עם IAI מאפשרת לנו להציע פתרון מבצעי מדויק לצרכים הייחודיים של מדינת ישראל באמצעות פלטפורמה מוכחת המשלבת שהייה ארוכה באוויר, כושר נשיאה גבוה ויכולות מתקדמות למשימות איסוף מודיעין מהאוויר וכן משימות טקטיות".

