גורם ישראלי לאל-חדת': "פירקנו מכשירי ריגול טורקיים בדמשק"

הדיווח אודות פעולה שבוצעה אמש באזור הכפרי של דמשק על ידי כוחות ישראלים עורר שאלות רבות. גורם ישראלי התייחס היום (חמישי) לסוגייה, ואמר בשיחה עם "אל-חדת'" הסעודי כי במהלכה הכוחות "פירקו מכשירי ריגול טורקיים שהוטמנו באזור, במטרה לרגל אחרי ישראל".

"הזהרנו את ממשלו של אחמד א-שרע מפני משחק באש והאזנה לפקודותיה של טורקיה", הוסיף הגורם, "אמרנו לממשל הסורי לא לבחון את סבלנותנו או את גבולות פעולותינו".

בהמשך, חשף פרטים חדשים על המכשירים הללו: "נמצאים באתרים הסוריים כבר למעלה מעשור, טורקיה מנסה להתקרב אלינו יותר מדי".

בחודש מאי האחרון דווח בטורקיה כי מטוסי קרב ישראליים פתחו בתקיפות אוויריות על שמונה מטרות סביב דמשק וחמה בליל ה-2 במאי. לפי מקורות מקומיים, בין המטרות היו גם בסיסים של חטיבות "הסולטן מוראד" ו"סולימאן שאה", הנתמכות על ידי טורקיה. בעקבות כך, מטוסי קרב טורקיים חצו את הגבול לסוריה ושלחו אותות אזהרה למטוסים ישראליים.

לפי מקורות מקומיים, מטוסי קרב טורקים ביצעו טיסות סיור באזור שבו פעלו מטוסים ישראלים. נוצר קשר רדיו בין המטוסים לזמן קצר. עם זאת, שני הצדדים נמנעו מעימות. המתיחות מגיעה בתקופה שבה טורקיה החלה להגביר את שיתוף הפעולה הצבאי עם הממשלה החדשה בסוריה.