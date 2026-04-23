פרסום ראשון: היועמ"שית לא תתנגד למינוי מועמדו של בן גביר ליועמ"ש המשטרה

היועצת המשפטית לממשלה נפגשה עם גונדר ערן נהון, המועמד לתפקיד היועץ המשפטי של המשטרה • המפכ"ל דני לוי רצה תחילה למנות קצין אחר לתפקיד, אך בסופו של דבר הסכים למועמד של השר

משה שטיינמץ
משה שטיינמץ ■ פרשן לענייני משטרה ■ 
1 דקות קריאה
1 דקות קריאה
היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה והשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר
היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה והשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר

פרסום ראשון: היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה נפגשה בימים האחרונים עם גונדר ערן נהון, מועמדו של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר לתפקיד היועץ המשפטי של המשטרה. פרשננו המשפטי משה שטיינמץ פרסם הערב (חמישי) לראשונה ב"מהדורה המרכזית" עם מיכל רבינוביץ' כי בהרב מיארה לא תתנגד למינוי. 

פרסום ראשון: היועמ"שית לא תתנגד למינוי גונדר ערן נהון, המועמד של בן גביר, לתפקיד יועמ"ש המשטרה

נהון, המשמש כיום כיועץ המשפטי של השב"ס, הוא המועמד של בן גביר לתפקיד. המפכ"ל דני לוי רצה תחילה למנות קצין אחר לתפקיד, אך בסופו של דבר הסכים למועמד של השר. כעת היועצת המשפטית לממשלה, שכנהוג מביעה גם היא עמדה - צפויה להסכים למינוי.

