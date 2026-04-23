פרסום ראשון: היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה נפגשה בימים האחרונים עם גונדר ערן נהון, מועמדו של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר לתפקיד היועץ המשפטי של המשטרה. פרשננו המשפטי משה שטיינמץ פרסם הערב (חמישי) לראשונה ב"מהדורה המרכזית" עם מיכל רבינוביץ' כי בהרב מיארה לא תתנגד למינוי.

נהון, המשמש כיום כיועץ המשפטי של השב"ס, הוא המועמד של בן גביר לתפקיד. המפכ"ל דני לוי רצה תחילה למנות קצין אחר לתפקיד, אך בסופו של דבר הסכים למועמד של השר. כעת היועצת המשפטית לממשלה, שכנהוג מביעה גם היא עמדה - צפויה להסכים למינוי.