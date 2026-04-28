במסגרת התמרון הקרקעי בדרום לבנון, לוחמי צה"ל איתרו את התוואי התת קרקעי הארוך ביותר עד כה, כך הודיע היום (שלישי) דובר צה"ל. התוואי שימש את מחבלי חיזבאללה כ"עיר מקלט" וכמעין קרש קפיצה למתקפה מתוכננת בתוך שטח ישראל.

דובר צה"ל

במסגרת המבצע, פשטו כוחות חטיבה 7 ויחידת ויהל"ם על הכפר קנטרה, הממוקם בעומק של כ-11 קילומטרים מהגבול. הכפר, הנשלט מסביב ב-270 מעלות בהרים בחלקו המזרחי של הסלוקי, שימש את חיזבאללה כמרחב הגנה נרחב וכקרש קפיצה עבור כוחות רדואן בדרכם לפשיטה מתוכננת בתוך ישראל דרך רכס רמים.

במהלך הפשיטה איתרו הכוחות שתי תשתיות תת-קרקעיות חריגות המכונות "ערי מקלט". תוואי אחד באורך של 1.2 קילומטרים ותוואי שני באורך של כ-800 מטרים. בצה"ל ידעו על קיומם של התוואים עוד לפני המבצע, אך הגיעו אליהם לראשונה רק כעת.

התשתית נבנתה בסטנדרט איראני גבוה מאוד ובמימון ישיר מטהרן. היא כוללת חדרי לחימה, חדרי שהייה, מטבחונים ותאי שירותים, ומסוגלת להכיל מאות ואף אלפי מחבלים עם כל התנאים הנדרשים לשהייה ממושכת.

לפי הדיווח, התוואי היה נסתר ורוב פעילי חיזבאללה כלל לא הכירו אותו. הכניסה למנהרות הוסתרה באמצעות בנייה מעליהן, והן עוברות באופן מכוון מתחת למבנים אזרחיים רגישים כמו בתי ספר ובתי קברות בעיירה קנטרה. בצה"ל מציינים כי זוהו ניסיונות להרחיב ולחבר בין התוואים השונים, אם כי נכון לעכשיו אין ביניהם חיבור ישיר.

בפיקוד הצפון מדגישים כי מדובר בתשתית שנבנתה בהכוונה איראנית ישירה. בתוך "ערי המקלט" אותרו חוברות הדרכה בשפה הפרסית המפרטות את נקודות התורפה של צה"ל, דגשים להפעלת אמצעי לחימה ופירוט של צירי התקפה פוטנציאליים. לצד החומר המקצועי, נמצאו במקום חומרי תעמולה ותמונות של מנהיגי איראן.

תשתית זו היא אחת משלוש תשתיות דומות שאותרו עד כה במסגרת מבצע "חיצי הצפון", כאשר התוואי המערבי נחשב לגדול מביניהם.