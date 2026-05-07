איראן: ארה"ב הפרה את הפסקת האש; טראמפ: "נכה בהם אם לא יחתמו על הסכם - ומהר!" | עדכונים שוטפים
טראמפ מבהיר לרשת ABC: "הפסקת האש עדיין בתוקף" • דקות לאחר מכן כתב בפוסט שמוטב לאיראן לחתום על הסכם • פיקוד מרכז אמריקני: "לא מעוניינים בהסלמה, אף כלי שיט לא נפגע במתקפה" | דיווחים שוטפים
דיווחים כי ארה"ב תקפה הלילה (חמישי) בבנדר עבאס ובאי קשם שבאיראן. פיקוד מרכז אמריקני מסר לאחר התקיפות: "ארצות הברית אינה מעוניינת בהסלמה, אך נישאר ערוכים להגן על הכוחות האמריקנים". באיראן טוענים למעורבות של איחוד האמירויות בתקיפות סמוך למצר הורמוז. עוד הוסיפו שתקפו ספינה אמריקנית "שנאלצה להימלט". גורם ישראלי ל-i24NEWS: לישראל אין קשר לאירועים הערב באיראן.
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הבהיר הלילה כי הפסקת האש עם איראן עדיין בתוקף, אך הזהיר כי אם היא תסתיים "לא תצטרכו לדעת, פשוט תראו זהר אחד גדול יוצא מאיראן". הנשיא הוסיף כי "הם יחוו הרבה כאב" אם לא ייחתם הסכם בקרוב, והדגיש כי האיראנים רוצים בעסקה "הרבה יותר ממני" (רון צור)
שליח סעודיה לאו"ם הזהיר כי כל איום על השיט דרך מצר הורמוז מסכן ישירות את השווקים הגלובליים ואת שרשראות האספקה, וכינה את נתיב המים חיוני לסחר בינלאומי ולביטחון האנרגיה (רון צור)
טראמפ בפוסט: שלוש משחתות אמריקאיות ברמה עולמית חצו זה עתה, ובהצלחה רבה, את מצר הורמוז תחת אש. לא נגרם כל נזק לשלוש המשחתות, אך נגרם נזק כבד מאוד לתוקפים האיראנים. הם הושמדו לחלוטין יחד עם סירות קטנות רבות, שבהן הם משתמשים כדי להחליף את הצי שלהם, שנערף ראשו לחלוטין. הסירות הללו שקעו לקרקעית הים במהירות וביעילות. טילים נורו לעבר המשחתות שלנו, אך יורטו בקלות. גם רחפנים הגיעו - והושמדו באוויר. הם נפלו בצורה יפהפייה אל האוקיינוס, ממש כמו פרפר הצונח אל קברו!
מדינה נורמלית הייתה מאפשרת למשחתות הללו לעבור, אבל איראן איננה מדינה נורמלית. היא מונהגת בידי מטורפים, ואם הייתה להם הזדמנות להשתמש בנשק גרעיני - הם היו עושים זאת, ללא כל ספק. אבל לעולם לא תהיה להם ההזדמנות הזאת, וכפי שהכינו אותם היום, נכה בהם חזק הרבה יותר ובאלימות רבה הרבה יותר בעתיד, אם הם לא יחתמו על ההסכם שלהם - ומהר! שלוש המשחתות שלנו, יחד עם הצוותים הנפלאים שלהן, ישובו כעת להצטרף למצור הימי שלנו, שהוא באמת ‘חומת פלדה’
טראמפ לרשת ABC: הפסקת האש עדיין נמשכת. התקיפות באיראן היו רק "טפיחה קלה" (ברק בטש)
דיווחים על פיצוצים בבנדר עבאס שבדרום איראן (ברק בטש)
פיקוד המרכז של ארה"ב (CENTCOM) הודיע כי כוחותיו הדפו מתקפה איראנית רחבה במצר הורמוז, שכללה שיגור טילים וכטב"מים לעבר שלוש משחתות אמריקניות. בהודעה הודגש כי אף כלי שיט לא נפגע במתקפה וכי הכוחות הגיבו בתקיפות להגנה עצמית נגד אתרי שיגור ומרכזי פיקוד איראניים. בפיקוד המרכז הבהירו כי ארה"ב אינה מעוניינת בהסלמה נוספת באזור, אך היא נותרת ערוכה ומוכנה להגן על כוחותיה בכל עת (ברק בטש)
חיל הים של משמרות המהפכה הודיע כי ביצע מבצע משולב ומדויק נגד "צבא הטרור האמריקני" בתגובה לתקיפת מכלית נפט איראנית. לפי ההודעה, הכוחות עשו שימוש במגוון טילים בליסטיים, טילי שיוט ומטוסים כדי לתקוף משחתות אמריקניות שהתקרבו למצר הורמוז. באיראן טוענים כי למשחתות האויב נגרם נזק חמור וכי שלוש ספינות נאלצו להימלט במהירות מהמרחב בעקבות עוצמת האש (ברק בטש)
בכיר אמריקני לפוקס ניוז: צבא ארה"ב תקף זה עתה גם את נקודת הביקורת הימית של איראן, בנדר קרגן, במינאב אשר סמוכה לבנדר עבאס במצר הורמוז (ברק בטש)
דובר מפקדת ח’אתם אל-אנביא באיראן מאשים את צבא ארה"ב בהפרת הפסקת האש, לאחר שלטענתו תקף מכליות נפט ואזורים אזרחיים לאורך חופי המדינה. בתגובה, איראן מדווחת כי ביצעה פעולת תגמול נגד כלי שיט אמריקאיים וגרמה להם נזק משמעותי. בטהרן מבהירים כי ימשיכו להגיב בכוח, ללא היסוס ובצורה מוחצת לכל "תוקפנות" נוספת מצד ארה"ב והמדינות התומכות בה (איילי כהן)
פיצוצים נשמעו באמירויות. פוקס ניוז: התקיפות בדרום איראן - בתגובה לתקיפות על איחוד האמירויות בתחילת השבוע (ברק בטש)
פעילות הגנה אווירית "מתמשכת" באיראן (מעיין רפאל)
תסנים מפי מקור יודע דבר: חלק מהמשחתות האמריקאיות ניזוקו כתוצאה מהתקפת חיל הים האיראני (איילי כהן)
דיווחים על פיצוצים בדרום איראן ובאיזור בנדר עבאס (מעיין רפאל)
תקשורת איראנית: 3 משחתות אמריקניות הותקפו במצר הורמוז באמצעות טילים וכטב"מים (איילי כהן)
גורם אמריקני בכיר לפוקס ניוז: לא מדובר בסיום הפסקת האש (ברק בטש)