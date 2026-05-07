טראמפ בפוסט: שלוש משחתות אמריקאיות ברמה עולמית חצו זה עתה, ובהצלחה רבה, את מצר הורמוז תחת אש. לא נגרם כל נזק לשלוש המשחתות, אך נגרם נזק כבד מאוד לתוקפים האיראנים. הם הושמדו לחלוטין יחד עם סירות קטנות רבות, שבהן הם משתמשים כדי להחליף את הצי שלהם, שנערף ראשו לחלוטין. הסירות הללו שקעו לקרקעית הים במהירות וביעילות. טילים נורו לעבר המשחתות שלנו, אך יורטו בקלות. גם רחפנים הגיעו - והושמדו באוויר. הם נפלו בצורה יפהפייה אל האוקיינוס, ממש כמו פרפר הצונח אל קברו!

מדינה נורמלית הייתה מאפשרת למשחתות הללו לעבור, אבל איראן איננה מדינה נורמלית. היא מונהגת בידי מטורפים, ואם הייתה להם הזדמנות להשתמש בנשק גרעיני - הם היו עושים זאת, ללא כל ספק. אבל לעולם לא תהיה להם ההזדמנות הזאת, וכפי שהכינו אותם היום, נכה בהם חזק הרבה יותר ובאלימות רבה הרבה יותר בעתיד, אם הם לא יחתמו על ההסכם שלהם - ומהר! שלוש המשחתות שלנו, יחד עם הצוותים הנפלאים שלהן, ישובו כעת להצטרף למצור הימי שלנו, שהוא באמת ‘חומת פלדה’