דניאל שרמן, שנפצע אתמול (שבת) באירוע הדריסה בשומרון בו נהרג אחיו יהודה שמואל ז"ל, שחזר הבוקר ממיטת בית החולים את השתלשלות האירוע. לדבריו, נהג הטנדר הפלסטיני חיכה לו ולאחיו בצד הדרך בזמן שהיו בסיור שטח. לאחר שעברו אותו הוא החל במרדף אחריהם. כשהגיעו לסיבוב חד, הטנדר ניגח את הטרקטורון עליו רכבו והם התדרדרו במורד מצוק.

שרמן סיפר שלאחר שנפלו מהמצוק, הוא טיפל באחיו למרות שהיה פצוע בעצמו. כמו כן אמר שבעת ששניהם שכבו על האדמה, המון פלסטיני הגיע מכיוון הכפר הסמוך והחל לזרוק עליהם אבנים.

ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, אמר בתגובה על האירוע: "אני דורש ממערכת הביטחון להודיע בבירור שמדובר בפיגוע, ולטפל בתשתיות הטרור בצפון השומרון כמו אחרי פיגוע. תפקידנו כאזרחים לדרוש את השיפור הביטחוני ובוודאי אחרי הפיגוע הקשה לחזק עוד יותר את ההתיישבות בצפון השומרון".

מוקדם יותר הודיע דובר צה"ל שהנהג הפוגע הסגיר את עצמו לידי כוחות הביטחון, וכי הוא נחקר כעת על ידי שב"כ והמשטרה. מכוחות הביטחון טרם נמסר שאכן מדובר בפיגוע.