סוף השבוע האחרון היה מתוח בגזרה הצפונית, עם שתי תקיפות של ישראל בלבנון. בדרום המדינה, צה"ל תקף יעד שנטען כי הוא משמש כמפקדת חמאס, מה שבארגון הטרור מכחישים. מספר שעות לאחר מכן הותקפו מספר יעדים של חיזבאללה בעמק הבקאע, המשמשים כמפקדות של מערך הטיליפ בארגון הטרור השיעי. כתוצאה מהתקיפות בבקאע נהרגו שמונה מחבלי חיזבאללה, בהם מפקד בכיר במערך הטילים.

מעבר לאירועים הטקטיים בשטח, במערכת הביטחון מסתכלים על תמונה רחבה יותר, בה רואים כי ישנה אפשרות סבירה שחיזבאללה יתקוף את ישראל במידה ותתקבל פקודה לכך מטהרן בעקבות מתקפה אמריקנית באיראן. אחרי הכל, חיזבאללה נחשב לזרוע המרכזית של משמרות המהפכה מחוץ לאיראן.

על פי ההערכות במערכת הביטחון, חיזבאללה עשוי להצטרף ללחימה מצפון אם בירי מדורג ואם בהסלמה רחבה יותר תוך הפעלת חלק משמעותי ממערך הרקטות והטילים שברשותו. עם התקיפות שבוצעו, בישראל מבקשים לשדר מסר ברור, לפיו לא תתאפשר התעצמות של ארגון הטרור שתאיים על העורף הישראלי.

בינתיים בגבול הצפון השקט נשמר באופן יחסי, אבל ההתרחשויות האחרונות מדגישות עד כמה כל החזיתות קשורות זו בזו. השאלה שנותרה פתוחה - מה יקרה ביום שאחרי מתקפה אמריקנית באיראן.