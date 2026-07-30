מחקר חדש: הרשות הפלסטינית שילמה מאות מיליונים למחבלים שהובילו את טבח 7.10

הרשות הפלסטינית שילמה מאות מיליוני שקלים למחבלים משוחררים, בהם בכירי חמאס שהובילו את טבח 7 באוקטובר, כך עולה ממחקר חדש שפורסם היום (חמישי) על ידי המרכז הירושלמי לענייני חוץ וביטחון.

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מהמסמך עולה כי מדיניות "תשלום תמורת רצח" של הרשות הפלסטינית ואש"ף, אינה מסתכמת בתשלומים למחבלים הכלואים, אלא כוללת גם משכורות, תעסוקה והטבות למחבלים משוחררים - במשך שנים ולאורך כל חייהם.

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עוד עולה מהמחקר, כי רבים מהמחבלים ששוחררו במסגרת עסקת שליט קיבלו מהרשות הפלסטינית משכורות והטבות לאחר שחרורם, ובהמשך חזרו לפעילות טרור.

בנוסף, חלקם אף הגיעו לעמדות הנהגה בכירות בחמאס, ובהם יחיא סינוואר, זאהר ג'בארין, רוחי משתהא ותאופיק אבו נעים, שהיו מעורבים בתכנון, במימון או בביצוע טבח 7 באוקטובר.

המחקר מציין כי גם לאחר שהרשות הפלסטינית ניסתה להציג בשנת 2025 רפורמה במנגנון התשלומים, היא הודתה כי המשיכה להעביר מאות מיליוני שקלים למחבלים.

מסקנת המחקר היא שמדובר במדיניות מוסדית ארוכת שנים, שהפחיתה את המחיר הכלכלי של הטרור, עודדה את המשך הפעילות, ואפשרה למחבלים מנוסים לשוב ולהשתלב בתפקידי פיקוד והנהגה בארגוני הטרור.