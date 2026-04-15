מטח כבד מלבנון לצפון הארץ: כ-10 שיגורים לגליל המערבי

טראמפ בראיון לרשת ABC: לא חושב על הארכה של הפסקת האש. זה לא יהיה הכרחי, "אני חושב שאתם הולכים לצפות ביומיים מדהימים. ...זה יכול להיגמר בכל דרך, אבל אני חושב שעסקה עדיפה כי אז הם יוכלו לבנות מחדש. באמת יש להם משטר אחר עכשיו. לא משנה מה, חיסלנו את הראדיקלים. הם הלכו, כבר לא איתנו" (גיא עזריאל)