מטח כבד מלבנון לצפון הארץ: כ-10 שיגורים לגליל המערבי
צה"ל איתר בדרום לבנון משגר שכוון לעבר יישובי הצפון ולצידו נ"ט • טראמפ: "לא חושב על הארכה של הפסקת האש, זה לא יהיה הכרחי" • סנטקום: כוחות ארה"ב עצרו לחלוטין את הסחר הכלכלי הנכנס והיוצא מאיראן דרך הים
חיזבאללה חידש את הירי ושיגר הבוקר (רביעי) עשרות שיגורים לעבר הצפון. אוגדה 91 איתרה בדרום לבנון משגר שכוון לעבר יישובי הצפון ולצידו נ"ט, בנוסף היא תקפה וחיסלה מחבלים. טראמפ בראיון לרשת ABC: לא חושב על הארכה של הפסקת האש. זה לא יהיה הכרחי, באמת יש להם משטר אחר עכשיו. סגן נשיא ארה"ב, ואנס: "מנהלי משא ומתן איראניים רצו לסגור עסקה"
הירי מלבנון לא נפסק: אזעקות בעכו, בנהריה וביישובים נוספים באזור
הירי מלבנון התחדש: אזעקות בקריית שמונה
סגן נשיא ארה"ב, ואנס: קיים חוסר אמון רב בין ארה"ב לאיראן, לא ניתן לפתור זאת בן לילה. מרגישים טוב עם המקום בו אנו נמצאים. מנהלי משא ומתן איראניים רצו לסגור עסקה - אנו מנהלים משא ומתן עם איראן
דיווחים בלבנון: 5 הרוגים ו-4 פצועים בתקיפה ישראלית בכפר אל-אנצאריה שבצידון, דרום לבנון (איילי כהן)
טראמפ בראיון לרשת ABC: לא חושב על הארכה של הפסקת האש. זה לא יהיה הכרחי, "אני חושב שאתם הולכים לצפות ביומיים מדהימים. ...זה יכול להיגמר בכל דרך, אבל אני חושב שעסקה עדיפה כי אז הם יוכלו לבנות מחדש. באמת יש להם משטר אחר עכשיו. לא משנה מה, חיסלנו את הראדיקלים. הם הלכו, כבר לא איתנו" (גיא עזריאל)
אוגדה 91 בדרום לבנון איתרה משגר נ"ט שכוון לעבר יישובי הצפון, תקפה מפקדות וחיסלה מחבלים
סנטקום: כוחות ארה"ב עצרו לחלוטין את הסחר הכלכלי הנכנס והיוצא מאיראן דרך הים
יו"ר הסוכנות לאנרגיה אטומית, רפאל גרוסי: משך ההקפאה על העשרת אורניום באיראן במסגרת משא ומתן עם ארה"ב הוא החלטה פוליטית (מעיין רפאל)