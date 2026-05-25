אילת מלווה את סמל נהוראי לייזר ז"ל: "אלוהים, תן לי כוחות"

מאות תושבי אילת, בני משפחה וחברים מלווים בשעה זו את סמל נהוראי לייזר ז"ל, בן 19, בדרכו האחרונה בבית העלמין הצבאי בעיר. נהוראי, לוחם בגדוד ההנדסה הקרבית של חטיבה 401, נפל במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון. העירייה חילקה דגלי ישראל בכניסה לבית העלמין, ותושבי העיר עמדו לאורך מסע הלוויה כדי לחלוק כבוד אחרון לצעיר הערכי, שהיה מנהיג בולט בתנועות הנוער המקומיות ובחר להתנדב לשנת שירות לפני גיוסו.

במהלך הטקס נשא דברים נציג צה"ל, רב-סרן ישראל חוטובלי: "נהוראי, היית בחוד החנית כלוחם הנדסה מקצוען וגאה. פעלת במסירות, באומץ, עם לב רחב וחיוך גדול, והיית בעל שמחת חיים ומוטיבציה גבוהה. משפחת לייזר היקרה, אין מילים שיוכלו לרפא את השבר הגדול, אך צבא הגנה לישראל מחבק אתכם. נהוראי, אני מצדיע לך בדרכך האחרונה, ברוחך ולמענך נילחם נחושים". בצה"ל שיבחו גם את החלטת המשפחה האצילה לתרום את איבריו של נהוראי כדי להציל חיים.

אמו של נהוראי, רותם, ספדה לו בבכי קורע לב: "איך אפשר לקבור אותך ילד מנהיג שלי? בפעם האחרונה עבדת עליי שאלוהים לא משחרר אותך מלבנון, ואז הגעת להפתיע אותי. תראה את כל החברים שלך כאן, מקיפים אותך. עכשיו כבר לא תחזור יותר בימי שישי הביתה. הכלב שלך, וויסקי, עצוב ולא מבין לאן נעלמת. אני ידעתי שעומד לקרות לך משהו, וגם אתה ידעת. אלוהים, תן לי כוחות, כי נגמרו לי. אני מבטיחה לך שאף אחד לא ישכח את הילד שלי עם העיניים המיוחדות. ולכל החברים שלך בהנדסה קרבית - אתם עוד ילדים, תשמרו על עצמכם ותחזרו הביתה להורים שלכם בשלום".

ראש עיריית אילת, אלי לנקרי, ספד לנהוראי והדגיש את המורשת שהותיר אחריו בעיר: "נהוראי היה מטובי בניה של אילת, צעיר ערכי ומנהיג בתנועות הנוער שבחר לצאת לשנת שירות לפני גיוסו הקרבי. חבריו לגדוד מספרים על לוחם אמיץ שהיה הראשון להתנדב ולעזור, אדם עם לב ענק ונוכחות עצומה שתמיד הנהיג בצניעות ובענווה. למרות גילו הצעיר, נהוראי הטביע חותם עמוק והותיר אחריו ערכים ומצפן שילוו אותנו תמיד".

סמל נהוראי לייזר ז"ל הוא החלל ה-11 של צה"ל מאז נכנסה לתוקפה הפסקת האש עם לבנון. הוא נהרג מפיצוץ רחפן נפץ של חיזבאללה בפתח האחורי של נגמ"ש ה"נמרה" שבו שהה באזור נאקורה, באירוע שבו נפצע לוחם נוסף באורח קשה. נהוראי הוא בנם של רותם ולוסיאן (לוצ'י), ואחיהם של מאי ורואי. נפילתו עוררה כאב עצום באילת, ובתיכון "גולדווטר" שבו למד סיפרו בבכי על נער שקט וצנוע שהיה מוקף בהילה של אור, והפך לחלל ה-31 של בית הספר.