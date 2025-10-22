בן גביר מעכב מינוי בכיר שהואשם שתקף נער, שהשר ייצג

פרסום ראשון: השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר מעכב את מינויו של ניצב משנה שימי מרציאנו לתפקיד באגף התנועה, כך פרסם הערב (רביעי) לראשונה פרשננו לענייני משטרה משה שטיינמץ.

כאמור, מרציאנו הועמד לדין לפני מספר שנים בגין אשמת תקיפת נער - שייצג באותה התקופה בן גביר, בעת שהיה עורך דין פרטי. הקצין זוכה בסופו של דבר בתיק, ובן גביר - שהיה פרקליטו של הילד, כינה אותו אז "עבריין במדים".

מלשכת השר נמסר בתגובה: "השר בוחן את המינוי שלו, אבל השר הוא לא חותמת גומי. הוא חותם רק על מי שהוא חושב שהוא מקצוען איכותי וטוב. ומבצע מדיניות של ריבונות ומשילות".

כזכור, האירוע המדובר התרחש באוקטובר 2020, אז מרציאנו פיקד על כוח משטרתי שאבטח הפגנת חרדים בשכונת מאה שערים בירושלים. במהלך ההפגנה, הקצין החל לרוץ לעבר קבוצת מפגינים שהשליכו אבנים לעבר הכוח.

ילד בן 12, שעמד במקום יחד עם יתר המוחים, החל לברוח - וניצב משנה מרציאנו תועד כשהוא תופס את הילד, אוחז בו ודוחף אותו בחוזקה לעבר קיר אבן סמוך.

הילד הוטח בקיר - ונפל ארצה. בעוד שהוא ישב על הקרקע וצעק "לא עשיתי כלום" - סטר לו הקצין בפניו.