הותר לפרסום היום (ראשון) כי לוחמי הנדסה קרבית רב-סמל מאהר ח'טאר, בן 38 ממג'דל שמס, ולוחם נוסף ששמו טרם הותר לפרסום, נהרגו בדרום לבנון הלילה מפגיעת טיל נ"ט בדחפור D-9. באירוע נפצע באורח קל בנוסף קצין לוחם.

על פי הפרטים, במהלך הלילה כוח הנדסה של גדוד 601 רכוב על נגמ"ש מסוג פומ"ה נתקע באזור הגליל העליון, למקום הוזנק כוח חילוץ עם שני דחפורי D-9 והחלו בפעולות חילוץ של הכלי.

טיל נ"ט שוגר לעבר אחד הכלים שפעלו במקום ופצע באורח אנוש את שני הלוחמים, שפונו במסוק לבית החולים אך מותם נקבע כעבור מספר דקות. נבדקת האפשרות שירי פצמ"ר פגע במיכל הדלק של ה-D-9.

מדובר בתקרית הרביעית של שיגור טיל נ"ט לעבר הכוחות בימים האחרונים - שמסבים נזק ונפגעים. ביום שישי האחרון, נפצעו באורח קשה ובינוני שני לוחמים כתוצאה משיגור הטיל לעבר הכוחות במרחב הגליל המערבי בדרום לבנון.