כעת ניתן לספר: בזמן שראש הממשלה נתניהו נמצא בביקור בבית ספר בשלומי, מרחק של עשרות מטרים מהגבול עם לבנון, אזעקה נשמעה בתוך המוצבים הסמוכים ליישוב, כשגם בשלומי שמעו את האזעקה. אנשי היחידה לאבטחת אישים רצו לעבר רה"מ ואבטחו אותו.

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נזכיר כי לפנות בוקר ובתום סבב השיחות - ישראל ולבנון הסכימו על יישום הפסקת האש. במסגרת ההסכמות, חיזבאללה ייסוג ויפסיק לירות, המו"מ בין ישראל ללבנון יימשך.

עם זאת, מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם התנער מההכרזה והדגיש: "המשך הפצצת הכפרים הלבנונים והרג אזרחים פירושו שצפון ישראל לא יהיה בטוח. חיזבאללה מעוניין רק בהפסקת התוקפנות המקיפה ובנסיגת ישראל". עוד אמר כי הגבלת המסלול הביטחוני להפסקת אש מצד חיזבאללה בלבד פירושו "כניעה ותבוסה", וכי "המפלגה תתמודד עם התוקפנות בכל הכוח שברשותה כל עוד היא נמשכת"