הטייס הצעיר וההיתקלות בתקיפה: פרטים חדשים מהפלת מטוס הקרב האיראני בשמי טהרן

ישראל עשתה היום (רביעי) מהלך היסטורי, והפילה מטוס קרב איראני בשמי טהרן. עכשיו מתבררים פרטים נוספים על האירוע. הטייס שיירט את המטוס הוא טייס צעיר יחסית, שזיהה את מטוס האימון. הוא היה ככל הנראה בדרך למשימה מבצעית, שהייתה יכולה לסכן את כוחותינו. מטוס קרב שנמצא ליד המטוסים שלנו – מהווה סכנה, ולכן הופל.

עוד עולה, כי מטוס האדיר היה באמצע תקיפה והטלת חימושים, כשזיהה את המטוס העוין. הטייס "ננעל" עליו והפיל אותו. מדובר באירוע קצר, במיוחד בזכות היכולות המתקדמות של מטוס ה-F35.

בכירים בצה''ל אומרים כי ישראל היא המדינה שמשתמשת הכי הרבה בפרונט בזירה המבצעית, הוא טס הרבה ונמצא בזמינות גבוהה. בשלב הזה בצה''ל עוד עוברים על התיעודים מהמטוס ומתחקרים את האירוע לפרטיו.

עוד הוסיפו הגורמים, כי איראן מבינה שחיל האוויר שלה נחות, ולמרות זאת מנסה לעשות משימות שיפריעו, וזאת הייתה הסיטואציה שהובילה להפלת מטוס היאקובלב יאק-130 מתוצרת רוסית. "אנחנו נתקלים באויב בגיחות שלנו באיראן, אבל זה אויב חלש", אמרו.

מערך אחזקת המטוסים של ישראל הוא המטובים בעולם, ומאפשר עצמאות רבה ורמת זמינות שמביאה את הכוחות לשיא, זה אחד הדברים שמאפשרים את הטיסות ללא הפסקה לאיראן. מערך האחזקה והמתדלקים - מאפשרים לחיל האוויר להיות בשיא יכולותיו, ומאפשרים טיסות עם עשרות טון של חימושים לאיראן.

יצוין כי ישראל הייתה המדינה הראשונה ששילבה תלייה של חימוש חיצוני על כנפי ה-F-35I, מה שהגדיל משמעותית את יכולת הנשיאה הכוללת פנימית וחיצונית. כמו כן, ⁠50% מהטייסים המשתתפים במבצע נגד איראן הינם במילואים ו-50% בשירות סדיר.

בפעם האחרונה שבה חיל האוויר הישראלי הפיל מטוס הייתה ב־24 בנובמבר 1985, במהלך קרב אוויר מעל לבנון. בקרב זה מטוס F-15 "בז" של חיל האוויר הפיל שני מטוסי MiG-23 סוריים. עם זאת, בשונה מ-85', הפעם לא היה כאן קרב שווה - האיראניים הציגו מטוס שמיועד לאימון מול פלא הטכנולוגיה האווירי.