"מבוקש": האקרים איראניים חשפו פרטי עובדים ביטחוניים

קבוצת ההאקרים האיראניים "הנדלה" פרסמה היום (שבת) פרטים של עובדי תעשיות ביטחוניות בישראל, והציעה פרס כספי גבוה בתמורה למידע שיוביל לתפיסתם. זאת בהמשך לפרסום פרטיהם של אקדמאים ישראלים אתמול על ידי הקבוצה.

בקבוצה פורסמו תמונותיהם של העובדים, שמם המלא, תפקידם המקצועי, כתובת מגורים, מספר טלפון וכתובת מייל ולצד אלה הכיתוב: "מבוקש! פרס 10,000 דולר". נוסף לכך, הקבוצה מציעה תשלום כספי גבוה עבור כל מידע ש"יוביל ישירות לתפיסתם".

הפרסום הזה מצטרף לרשימה החמורה שפורסמה אתמול באתר The Punishment For Justice Movement, אתר אנונימי בעל זיקה פרו איראנית, שקרא לפגוע בעשרות מדענים ואנשי אקדמיה ישראלים, תוך הצגתם כ"פושעי מלחמה" ו"מעורבים ברצח ילדים פלסטינים".

ברשימה הופיעו בין היתר: פרופסור דני חיימוביץ, נשיא אוניברסיטת בן-גוריון ויו"ר ועד ראשי האוניברסיטאות; פרופסור אליעזר רבינוביץ, מהאוניברסיטה העברית, פיזיקאי גרעיני בכיר ונציג ישראל לשעבר במאיץ החלקיקים בשווייץ; שקמה ברסלר, חוקרת במכון ויצמן למדע.

לצדם הופיעו עשרות מדענים, חוקרים וראשי מחלקות במוסדות אקדמיים מובילים. באתר הופיעו כתובות פרטיות, מספרי טלפון ותמונות של החוקרים לצד טענות מסיתות. בישראל קיים חשש גובר שגם מאחורי האתר הזה עומדים גורמי מודיעין איראניים.