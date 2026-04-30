בוקר לא שקט בצפון: חדירת כטב"ם בגליל המערבי
אזעקות הופעלו ביישובים נרחבים בגליל המערבי בעקבות חשש לחדירת כלי טיס עוין • בלבנון מדווחים על מספר תקיפות בדרום המדינה • צה"ל: שוגר מיירט לעבר מטרה חשודה שזוהתה במרחב בו פועלים כוחות צה"ל
התרעות הופעלו הבוקר (חמישי) ביישובים נרחבים בגליל המערבי בעקבות חשש מפני חדירת כטב"ם. על פי דיווחים בלבנון, צה"ל תקף מספר כפרים בדרום המדינה. שוגר מיירט לעבר מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון.
רכב נפגע בגליל המערבי בעקבות נפילת כטב"ם
בלבנון מדווחים על תקיפה ישראלית בכפר אל-ח'יאם שבנבטיה, דרום המדינה
פעם נוספת: חשש לחדירת כטב"ם בגליל המערבי
חשש לחדירת כטב"ם בזרעית שבגליל המערבי
צה"ל: שוגר מיירט לעבר מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון, תוצאות היירוט בבדיקה. המטרה לא חצתה לעבר שטח הארץ
דיווחים בלבנון: תקיפה ישראלית על כפר וואדי אל-חג'יר שבדרום המדינה