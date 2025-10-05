חשש מפיגועי חקיינות: בישראל מחדדים את האזהרות לטסים לחו"ל

המטה לביטחון לאומי (המל"ל) פרסם היום (ראשון) אזהרה לישראלים, בה חידד את אזהרות המסע לחו"ל - והזהיר מפני אפשרות של פיגועי חקיינות. האזהרה מתפרסמת ברקע ההפגנות הפרו פלסטיניות ברחבי אירופה, ויומיים לפני יום השנה השני לפרוץ המלחמה.

כאמור, על פי האזהרות הקיימות, יום השנה השני למלחמה יכול להוות נקודת ציון משמעותית עבור ארגוני הטרור (בדגש על חמאס וגורמי ג'יהאד עולמי). לצד זאת, ישנו גם חשש כי סביב מועד זה יגברו המאמצים למימוש פיגועים נגד יעדים ישראלים או יהודים בחו"ל, הן באמצעות פעולה מתוכננת והן באמצעות יוזמות מקומיות או מפגעים בודדים.

כזכור, ביום כיפור נרצחו שני מתפללים בבית כנסת במנצ'סטר, וכמה נוספים נפצעו, בפיגוע שבוצע על ידי מחבל בריטי ממוצא סורי. המחבל הגיע לבית הכנסת במטרה לאתר יהודים ולפגוע בהם, תוך התעלמות מעוברי אורח שאינם יהודים.

כמו כן, ביממה האחרונה נעצרה בגרמניה חולייה של שלושה גורמים הקשורים לארגון חמאס, כשברשותם אמל"ח. המפגעים והאמל"ח יועדו, על פי החשד, לשמש לפעילויות טרור כנגד ישראלים ויהודים בחו"ל. סיכול זה מצטרף לפעילויות נוספות שבוצעו ביחד עם מדינות נוספות, כולל אוסטריה, כנגד איומים קשורים.