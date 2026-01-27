צוותים מזהים את רן גואילי ופורצים בבכי: הרגעים המרגשים מהליך זיהויו של החלל האחרון

דובר צה"ל פרסם היום (שלישי) תיעודים נוספים ממבצע "לב אמיץ", שנועד להשבתו של החלל רס"ר רן גואילי. התיעודים כוללים רגעי זיהוי החלל, וכן את פעילות הכוחות לאבטחת מרחב המבצע.

בתיעוד ניתן לראות את המאמצים שהושקעו בזיהויו של רס"ר גואילי ואת ההיערכות הביטחונית של הכוחות בשטח. בנוסף, את הרגעים המרגשים של חיילי צה"ל מקבלים את הבשורה לה ייחלו שנתיים וארבעה חודשים - כל החטופים הישראלים נמצאו וחוזרים לישראל.

דובר צה"ל

כזכור, אתמול צה"ל הודיע כי החלל החטוף רן גואילי זוהה, בתום הפעילות הממוקדת שהתקיימה בעזה לאיתורו. רב-סמל ראשון גואילי, נלחם ונפל בקרב בבוקר 7 באוקטובר וגופתו נחטפה. לראשונה משנת 2014 - אין חטופים ישראלים בשטח הרצועה.

רב-סמל ראשון רן גואילי, ממיתר, היה לוחם יס"מ נגב במחוז דרום של המשטרה. בבוקר 7 באוקטובר, כשהיה פצוע בביתו עם שבר בכתף, שמע על האירועים בעוטף ויצא לסייע לחבריו מהיחידה בלחימה. רן נפל בכניסה לקיבוץ עלומים - ונחטף לרצועה. על פעולותיו קיבל את הכינוי "רן מגן עלומים" מקהילת הקיבוץ.

הוא זוהה כחלק ממבצע "לב אמיץ" בשכונת זייתון לאיתורו, לאחר בדיקת 250 גופות שהתקיימו, ואותר בתוך קבר אחים עזתיים. הקבר, היה אחד מהחלופות המודיעיניות הקיימות - לצד מנהרה שנסרקה לאורכה ולרוחבה, ומנהרה שיחידת יהל"ם נכנסה אליה בשבועיים האחרונים, בהם גם עידן עמדי.

דובר צה"ל

בנוסף, שב"כ פרסם פרטים חדשים על מבצע "לב אמיץ" להשבת גופתו של רן גואילי, החלל החטוף האחרון בעזה.

במהלך חודש שעבר, במסגרת מבצע חטיפה בדרום עזה, נעצר פעיל ג'יהאד איסלאמי פלסטיני שהיה מעורב בפעילות צבאית נגד כוחות צה"ל. במהלך חקירתו, הצביע על מיקומים בהם הוסתרה גופתו של רן גואילי, וכן על מעורבים נוספים בהסתרת המידע.