כוננות גבוהה בישראל: שר הביטחון והרמטכ"ל תרגלו "משחק מלחמה" נגד איראן | יוסי יהושוע

לאחר חזרתו מהפסגה בפלורידה: ראש הממשלה בנימין נתניהו מקיים הערב (ראשון) דיון ביטחוני, בהשתתפו ראשי מערכת הביטחון והשרים הבכירים. יוסי יהושוע, פרשן צבאי i24NEWS, "ידיעות אחרונות" ו-YNET פרסם הערב (ראשון) ב"מהדורה המרכזית" כי במהלך הישיבה, הוא הציג את הסיכומים שהושגו מול טראמפ ובתעדוף היכן לפעול ומתי.

במקביל - הכוננות הגבוהה בצה"ל נמשכת, זאת מחשש להסטת האש מאיראן לישראל. דוגמה לכך ניתן למצוא בביקור של שר הביטחון ישראל כ"ץ והרמטכ"ל אייל זמיר באגף המודיעין - במהלכו הם עשו "משחקי מלחמה" - תרחישים אל מול התפתחויות באיראן. הרמטכ"ל ציין בהמשך כי הם עוקבים אחר ההתרחשויות באיראן".