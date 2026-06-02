תיעוד בלתי נתפס: 100 שב"חים נתפסו במחסום ליד חברון | בלעדי

תצפיות זיהו קבוצה של למעלה מ-100 פלסטינים ביערות הסמוכים למחסום תרקומיא, כשהם מנסים לחצות את גדר ההפרדה • לוחמי מג"ב ויט"ר שהגיעו למקום שלפו את השב"חים מתוך השיחים, חלקם נעצרו

ינון שלום יתח
ינון שלום יתח ■ כתב לענייני צבא וביטחון ■ instagram.com
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תיעוד בלתי נתפס: 100 שב''חים נתפסו במחסום תרקומיא i24NEWS

תיעוד בלעדי ל-i24NEWS: למעלה מ-100 פלסטינים ניסו לחצות אמש (שני) את גדר ההפרדה ולהיכנס לתחומי הקו הירוק - ונלכדו. 

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סמוך לשעה 11 בלילה, תצפיות זיהו קבוצת אנשים חשודה ביערות סמוך למעבר תרקומיא שליד חברון, והזניקו כוח של יחידת יט"ר ארצית ומג"ב. הלוחמים שלפו את השב"חים מהשיחים והתמונה התבהרה: קבוצה של למעלה מ-100 פלסטינים ניסתה לחצות במקביל, חלקם נעצרו.

Video poster
תיעוד בלתי נתפס: 100 שב''חים נתפסו במחסום תרקומיא ליד חברון i24NEWS

על פי ההערכות, אירוע בסדר גודל שכזה קורה אחת לשבוע, ובכל רגע נתון נמצאים בתחומי הקו הירוק 50-60 אלף שב"חים. רובם אומנם מבקשי עבודה, אבל ביניהם יכול להסתתר גם המחבל הבא.

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