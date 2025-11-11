דיווח: בממשל טראמפ חוששים מקריסת הסכם הפסקת האש בעזה

גורמים בממשל טראמפ חוששים מכך שהסכם סיום המלחמה בעזה בין ישראל לחמאס עלול לקרוס, בשל קושי ביישום סעיפים רבים מההבנות שהושגו - כך דווח היום (שלישי) ב"פוליטיקו". גורמים אמריקנים, שנחשפו למסמכים שהוצגו במטה צבא ארצות הברית בקרית גת, לא יודעים מהו "הנתיב קדימה" להסכם.

כאמור, אוסף מסמכים הוצג בחודש אוקטובר האחרון במהלך פגישה רבת משתתפים של פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, וחברי מטה יישום הסכם הפסקת האש שהוקם, בקרית גת. בין הנוכחים היו גם נציגים ממשרד ההגנה האמריקני. בפגישה זו, הועלו חששות על האפשרות כי "כוח הייצוב הבין-לאומי" לא יוכל לפעול ברצועה.

בין המסמכים שהוצגו, נראה גם קטע שכותרתו "העבודה הקשה מתחילה עכשיו", שתוכנו מציג מגוון של מכשולים שעומדים, בניסיון להמיר את הפסקת האש ל"תוכנית שלום ושיקום ארוכת טווח". עוד צוין כי הגוף הפלסטיני, שינהל בסופו של דבר את הרצועה, יזדקק ל"תמיכה ארוכה של ארצות הברית והקהילה הבין-לאומית". "ייתכן שכוחות הביטחון יזדקקו למימון וייעוץ במשך עשרות שנים", צוין בנוסף.

בנוסף, הוצג מסמך שכותרות "דוח מצב בעזה", שנכתב על ידי מכון בלייר, אשר סוקר את ההרס הנרחב ברצועה לאחר המלחמה, ומעלה מספר רב של שאלות על אפשרות פירוק חמאס מנשקו. "חמאס מחדש את סמכותו וממלא את הוואקום הביטחוני באמצעות אכיפה כפויה", נכתב. עוד צוין כי על אף שצה"ל שולט ב-53% מהשטח, מרבית האוכלוסייה הפלסטינית שוהה בשטח שבשליטת ארגון הטרור.