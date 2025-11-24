הקצין הבכיר שעבר מאמ"ן אחרי 7/10 יעזוב גם את המוסד

ראש המוסד דדי ברנע החליט שראש חטיבת ההפעלה לשעבר באגף המודיעין, תא"ל ג', יפרוש מצה"ל ויוכל להמשיך לשרת במילואים, כך נמסר הערב (שני) מהארגון ומלשכת ראש הממשלה. עוד נמסר כי בתיאום בין הרמטכ"ל אייל זמיר לראש המוסד, הוחלט כי יסוכם מועד פרישה בו יסיים תא"ל ג' את תפקידו במסודר במוסד, אליו הושאל לפני מספר חודשים.

תא"ל ג' שימש בתפקיד בזמן מתקפת 7 באוקטובר. הוא יסיים את תפקידו במוסד לאחר שיפרוש מצה"ל. המוסד קיבל את תא"ל ג' בהשאלה מצה"ל, וההחלטה התקבלה לאחר החלטת הרמטכ"ל כי הקצין יפרוש משירותו בשל תפקידו במערכת הצבאית ביום הטבח. בימים הקרובים ייקבע המועד המדוייק שבו הקצין הבכיר יסיים את שירותו בשני הארגונים.

צעד זה מצטרף לשורת סנקציות בצמרת הצבאית והביטחונית שמבוצעות החל מאתמול בעקבות "תחקיר התחקירים" על מחדלי צה"ל בתקופת הטבח. בין היתר החליט הרמטכ"ל כי ראש אגף המבצעים בעת פרוץ המלחמה, אלוף עודד בסיוק, יודח משירות מילואים. בנוסף, ראש אמ"ן אהרון חליוה ומפקד פיקוד הדרום ירון פינקלמן - ישוחרר משירות מילואים. רח"ט מבצעים וראש אמ"ן שלומי ⁠בינדר - יקבל הערה פיקודית.