צה"ל: יורט כטב"ם ששוגר לעבר הכוחות בדרום לבנון | עדכונים שוטפים
דובר צה"ל על האזעקות: "חיל האוויר יירט מטרה אווירית במרחב בו פועלים הכוחות בלבנון" • מח"ט 401 שנפצע קשה מפגיעת רחפן בדרום לבנון בהקלטה לפקודיו מבית החולים: "דעו שאני בסדר, מתאושש ומתחזק"
אזעקות הופעלו הבוקר (שישי) ביישובים משגב עם ומרגליות שבאצבע הגליל בעקבות חשש לחדירת כטב"ם מלבנון. דובר צה"ל מסר שהמטרה האווירית יורטה לאחר שזוהתה במרחב האווירי בו פועלים כוחות צה"ל בלבנון.
מפקד חטיבה 401, אל"מ מאיר בידרמן, במסר לחייליו בשטח מבית החולים: "נלקחתי מכם בסערה בשבוע שעבר אבל דעו שאני בסדר, מתאושש ומתחזק. אני יודע שאתם ממשיכים להילחם בעוצמה ושעברתם ימים לא קלים, דעו שאני כבר מחכה להצטרף אליכם חזרה לשדה הקרב" (ינון שלום יתח)
דובר צה"ל: בהמשך להתרעות שהופעלו לפני זמן קצר במרחבים משגב עם ומרגליות, חיל האוויר יירט מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון, התרעות הופעלו על פי מדיניות
