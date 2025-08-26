לאחר העימות: כ"ץ והרמטכ"ל קיימו פגישה בנושא המינויים

מומלצים -

שר הביטחון ישראל כ"ץ והרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, נפגשו היום (שלישי) לפגישה בארבע עיניים. "בפגישה סיכמו השניים את נוהל המינויים בצה"ל, אשר ימשיך לכלול היוועצות מוקדמת מתוך מחויבות לשיתוף פעולה מלא, שמירה על רציפות הפיקוד, וחיזוק יכולות צה"ל בהתמודדות עם האתגרים הביטחוניים", נמסר בהודעה משותפת מטעמם.

ההתנצחות בין השניים החלה לאחר שצה"ל הודיע על שורת מינויים - ומשרד הביטחון יצא בהודעה חריגה: "דיון השיבוצים שקיים היום הרמטכ"ל נעשה בניגוד להנחיית שר הביטחון וללא תיאום והסכמה מוקדמת, וזאת בניגוד לנוהל המקובל, ולכן אין בכוונת שר הביטחון לדון כלל במינויים ובשמות שפורסמו או לאשר אותם".

זמן קצר לאחר מכן - צה"ל הגיב להודעת משרד הביטחון: "מוקדם היום התקיים דיון איוש בראשות הרמטכ"ל למינוי מפקדים לתפקידי ליבה במערך המבצעי ובמטה. הדיון, שנקבע מראש ובהתאם לכללים, התמקד בקידום מפקדי חטיבות השדה שהובילו מאז פרוץ המלחמה בזירות הלחימה השונות.

הרמטכ"ל, הסמכות הבלעדית למינוי מפקדים בדרגת אלוף ומעלה, מקיים את הדיון בהשתתפות פורום מטכ"ל, ומחליט על המינויים, שייכתבו לאישור השר. המהלך נועד להבטיח חילופים מסודרים וברורים למפקדים ולמשפחותיהם, כחלק מהמשך ההיערכות המבצעית".

כ"ץ פרסם הודעה נוספת בה תקף שוב את הרמטכ"ל אייל זמיר: "אחרי אירועי ה-7 באוקטובר אין יותר צבא שלא נמצא תחת פיקוח. כשר הביטחון שממונה על צה"ל ומחויב בדין וחשבון לאזרחי מדינת ישראל - ולהם בלבד - אמשיך ללוות ולהנחות מקרוב את צה"ל ואת מערכת הביטחון, הן בתחום הפעלת הכוח בזירות השונות, עם מדיניות התקפית ברורה אותה אני מוביל, והן בתחום בניית הכוח, כולל בפיקוח הדוק על תחום המינויים".

לאחר מכן הרמטכ"ל אייל זמיר נאם במעמד חילופי מפקד המכללות ואמר: "בכל תקופה, אך במיוחד בשעת מלחמה, הקשר בין הדרג המדיני לדרג הצבאי הוא ציר מרכזי לביטחון הלאומי. אמון הדדי ושיתוף פעולה מלא הם המפתח להצלחה", אמר הרמטכ"ל.

"הניצחון בשדה הקרב אינו תלוי רק בעוצמה הצבאית, אלא גם בלכידות הבין-מדרגית. רק כך נבטיח הכרעה - וגם את החוסן של המדינה ביום שאחרי. במרכזה של הלכידות - אמון. עם אמון, נולדת עוצמה. רק כשהם פועלים בהרמוניה אפשר ללכת בשורות, לשבור את האויב, לנצח ולהבטיח את עתיד המדינה", הוסיף.