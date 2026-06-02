רומן גופמן נכנס לתפקיד ראש המוסד; נתניהו בטקס: "נשים קץ למשטר האיראני"

בתום סאגות עתירות וערעורים לבג"ץ, רומן גופמן נכנס היום (שלישי) לתפקיד ראש המוסד. בטקס חילופי התפקידים, בירך ראש הממשלה בנימין נתניהו את ראש הארגון הנכנס ושיבח את נחישותו: "רומן, צלחת את כל המכשולים. התגברת על כל החתחתים בדרך למינוי. וכעת אתה מתמנה רשמית לראש המוסד ה-14 של ישראל".

נתניהו הזכיר את קריאתו של גופמן בעבר, "תנו לנו לנצח, תפעילו אותנו!", והוסיף כי הוא מביא לתפקיד "חדות מחשבה, ראייה כוללת של תמונת המערכה עם ירידה לפרטים, כושר תחבולנות יוצא דופן".

בהמשך דבריו, הדגיש נתניהו כי המוסד ימשיך להוביל את המאבק באיראן והצהיר: "לא נאפשר למשטר האיראני לסובב את הגלגל לאחור. לא ניתן לו להשיג נשק גרעיני, לא ניתן לו לאיים על קיומנו". ראש הממשלה חתם את נאומו בפנייה ישירה לראש המוסד הנכנס ולשרתים בארגון, והגדיר את מטרת העל שלהם: "זוהי ההנחיה שלי, וזוהי המשימה שלכם! זוהי המשימה שלך רומן, ושל כל האלפים שנמצאים כאן היום".

ראש המוסד הנכנס, האלוף רומן גופמן, פנה לאנשי הארגון ואמר: "אתם הקול השקט והעוצמתי של מדינת ישראל ושל העם היהודי. אני נכנס בענווה אל המקום הקדוש הזה". הוא הוסיף כי "הציר השיעי, שחרט על דגלו להשמיד את המדינה שלנו, הוכה קשות. אך המלאכה לא תמה... נמשיך לשכלל ולפתח יכולות ושיטות להפתיע ולהשפיע".

רועי אברהם/ לע״מ, סאונד: יחזקאל קנדיל/ לע״מ

ראש המוסד היוצא, דוד (דדי) ברנע, שיבח את עובדי הארגון ומפקדיו: "המצוינות שלכם, אנשי ונשות המוסד, נבחנת בדיוק בנקודה שבה אחרים בוחרים לסגת. אתם מסרבים להתייאש מול אתגרים". ברנע חתם את דבריו והצהיר: "מול כל חומה ומול כל ספק אתם ניצבים ואומרים בכל צלול: 'יכול נוכל לה'".

כזכור, אתמול בג"ץ דחה ברוב דעות שתי עתירות נגד מינויו של האלוף רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד, ואישר למעשה את הצבתו בתפקיד. לפי קביעת השופטים, לא נפל דופי ערכי בגופמן לאור פרשת אלמקייס, וכן נקבע כי "הטענה שהפקיר את הנער בעת הפעלתו - שגויה".

דעת הרוב כללה את השופטים עופר גרוסקופף ואלכס שטיין שדחו כאמור את העתירות. השופטת דפנה ברק-ארז בדעת מיעוט סברה כי יש להמשיך בתהליך הבדיקה של שאלות שנותרו פתוחות ולצורך כך להוציא צו על-תנאי וצו ביניים, מבלי לקבוע דבר לחובתו של האלוף גופמן.

כמו כן, אתמול התקיים טקס הפרישה של דדי ברנע, שאליו הוזמן רומן גופמן - שאישר הגעה, זאת למרות שברנע התאמץ מאוד למנוע את מינוי גופמן ב-3 סבבים: המלצה שלילית לראש הממשלה, פנייה לוועדה המייעצת למינוי בכירים ושליחת מכתב סודי מאחורי גבו של ראש הממשלה, מכתב שהוגש לבג"ץ והשופטים סירבו לקבלו.