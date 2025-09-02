תכנן לחטוף נשק מחייל ולבצע פיגוע: אישום נגד שב"ח פלסטיני

מומלצים -

כתב אישום הוגש היום (שלישי) נגד שוהה בלתי חוקי פלסטיני שחצה את גדר ההפרדה ותכנן לחטוף נשק לחייל ובאמצעותו לבצע פיגוע טרור. בחקירתו טען כי איים לבצע פיגוע לאחר שסומן כמשת"פ על ידי פלסטינים. הוא יואשם בשהיה בלתי חוקית ואיומים בלבד.

אתמול, במהלך פעילות של שוטרי יס"מ ירושלים, בדקו השוטרים חשוד אשר עשה דרכו ברחובות העיר ירושלים ועורר את חשדם. בעת בדיקתו התברר לשוטרים כי החשוד, פלסטיני אשר נכנס לשטחי המדינה ללא היתרי כניסה ובניגוד לחוק.

החשוד נעצר על ידי השוטרים ולהפתעתם בעת חיפוש ברשותו נתפסה כיפה שחורה אשר לא מסר הסבר מניח את הדעת לפשר הימצאותה בכיסו. עם מעצרו, הועבר החשוד לחקירה בתחנת שלם.

מחקירתו עלה כי החשוד נכנס קודם לכן לישראל משטחי איו"ש, דרך הגדר באזור א- ראם ונתפס בעיר ירושלים מבלי שיש בידיו אישורי כניסה או שהייה בישראל כדין. בחקירתו טען החשוד כי טרם מעצרו תכנן לחטוף נשק לחייל ולבצע באמצעותו פיגוע טרור. כאמור, ערנותם ופעילותם הנחושה של שוטרי היס״מ סיכלה את כוונותיו.