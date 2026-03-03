נתונים דרמטיים: ירידה של 70% בשיגורי הרקטות מאיראן | יוסי יהושוע

יוסי יהושוע, הפרשן צבאי של i24NEWS, "ידיעות אחרונות" ו-YNET, פרסם הערב (שלישי) במהדורה המרכזית נתונים חדשים המעידים על השפעת התקיפות הישראליות על יכולות השיגור מאיראן.

לדברי יהושוע, התקיפות מוכיחות את עצמן. על פי נתונים שמתקבלים מחיל האוויר, נרשמה ירידה חדה של 70% בהיקף השיגורים מאיראן לעבר שטח מדינת ישראל, וזאת בהשוואה ליום הראשון של המערכה. יהושוע הגדיר את הנתון כ"דרמטי ביותר", והסביר כי זהו הנתון שיאפשר למדינת ישראל לפתוח מחדש את השמיים בעוד 48 שעות.

את ההישג הזה מייחס יהושוע לפעילות משולבת של חיל האוויר ואגף המודיעין, אשר מנהלים "ציד של טילים באיראן". בהתייחסו לפעילות שבוצעה היום באיראן, ציין הפרשן כי נרשמו פגיעות משמעותיות במטרות המהוות סמלי שלטון ופוגעות במשטר עצמו.

כזכור, פרסמנו מוקדם יותר השבוע מפי גורם בכיר בצה"ל, כי בתוך יומיים עד שלושה ימים צפויה להיות הפחתה משמעותית של היקף הירי מאיראן. הסיבות בין היתר, הן יכולות הציד של חיל האוויר - ופגיעה בפיקוד ובשליטה של הכוחות באיראן, מה שמקשה עליהם לבצע את הירי.

בתוך כך, גם חשפנו השבוע כי חיל האוויר מקדים את התוכניות המבצעיות באיראן, שר הביטחון כ"ץ וראש הממשלה נתניהו הנחו להגביר את התקיפות ולהיערך להקדמת תוכניות, כדי לא לאפשר אפשרויות שיקום.

i24NEWS

גורם ישראלי אמר ל-i24NEWS כי האמריקנים רואים עין בעין בהקדמת התוכניות הצבאיות באיראן.