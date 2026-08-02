התקיפות בעזה ייפסקו? ארצות הברית לוחצת על ישראל לצמצם את היקף הפעולה

צה"ל ממשיך בגל החיסולים ברצועת עזה, זאת במקביל להתפתחויות במגעים להסכעם חמאס. פרשננו הצבאי יוסי יהושוע דיווח הערב (ראשון) ב"מהדורה המרכזית עם מיכל רבינוביץ' על לחץ כבר מהאמריקנים, אשר דורשים מישראל להפסיק, או לפחות לפחוץ לצמצם את היקף התקיפות בעזה.

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במהלך השבוע שעבר, נרשמו כ-20 חיסולי מחבלים. ישראל מגיבה בדרך שלה - באמצעות צה"ל. ל-i24NEWS נודע, כי במהלך היום נרשם מספר התקיפות הגבוה ביותר ברצועת עזה מאז מבצע "שאגת הארי".

כזכור, מועצת השלום לרצועת עזה פרסמה במהלך סוף השבוע את מפת הדרכים לפירוק חמאס מנשקו. על פי המתווה, שעליו הושגו הבנות עם האמריקנים, עם חמאס ועם המתווכות, ישראל אמורה לעצור את הפעולות ההתקפיות שלה בעזה באופן מיידי.

אלא, שבישראל מבהירים היום כי מבחינתם - אין כל שינוי במדיניות. גורמים ישראלים מציינים בשיחה עם כתבנו המדיני גיא עזריאל: "אין עצירה של האש. נמשיך להגיב לכל איום ולהמשיך בפעילות בהתאם לצורך".

במקביל, בכיר אמריקאי מגיב לדברים ואומר ל-i24NEWS: "לא משנה מה אומרים גורמים פלסטינים או ישראלים. המסמך המחייב הוא הסכם 20 הנקודות ומפת הדרכים בת 15 הנקודות שפורסמו בשקיפות מלאה על ידי מועצת השלום".

לדבריו, עם תחילת יישום המתווה, התקיפות היזומות של צה"ל חייבות להסתיים, ובמקביל תופסק באופן מיידי כל פעילות צבאית של חמאס.

בפועל, הפער ניכר בשטח, ועל פי דיווחים פלסטינים, ישראל המשיכה לתקוף גם היום יעדים בעזה, בניגוד לדרישת מועצת השלום.