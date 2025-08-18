איראן פעלה גם ברשות: פלסטינית בת 24 חשודה בריגול לאיראן

מומלצים -

פלסטינית בת 24 מהעיירה בית אומר שבחברון נעצרה בחשד לריגול עבור איראן. אמש (ראשון) הוארך מעצרה בשמונה ימים נוספים.

הצעירה נעצרה ב-6 באוגוסט בפעילות משותפת של המשטרה וצה”ל, בחשד שקיימה קשר עם סוכן איראני ואף ביצעה עבורו משימות שונות בתמורה לכסף. היא הודתה באופן חלקי במיוחס לה - ובהמשך חזרה בה. בפרקליטות מדגישים כי מדובר בפרשה בעלת רגישות ביטחונית גבוהה.

הפרשייה מצטרפת לשורה ארוכה של פרשיות ריגול לטובת איראן בחודשים האחרונים. בחודש שעבר אזרחית ישראלית, מורה המתגוררת בפזורה בנגב, נעצרה בחשד שביצעה "משימות ביטחוניות" עבור האיראנים.

החשודה, אמא לחמישה ילדים ובהיריון, התבקשה בין היתר להעביר כספים בשטחים דרך חלפן ותיק עם אמל"ח - משימות שביצעה בפועל. משימה נוספת שהתבקשה - אך לא ביצעה: הצבת מצלמות בכביש שמוביל לבסיס נבטים.