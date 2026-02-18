אירוע קשה: סמל ראשון עפרי יפה, לוחם סיירת צנחנים, בן 21 מהיישוב יוגב, נהרג הלילה (בין שלישי לרביעי) במהלך פעילות לילית על הקו הצהוב באזור ח'אן יונס שבדרום רצועת עזה. בצה"ל בודקים האם הוא נהרג כתוצאה מירי דו-צדדי. עפרי הוא החלל ה-925 במלחמת חרבות ברזל.

על פי החקירה הראשונית, עפרי לקח חלק בסיור סדיר סביב ח'אן יונס, כאשר בסביבות השעה 2:00 לפנות בוקר עמדת צלפים נוספת של צה"ל עצרה בטעות את החיילים. עפרי נפצע באורח קשה ומת מפצעיו במהלך פינויו לבית החולים. נראה כי עמדת צה"ל השנייה לא ידעה על יחידת הסיור ולא עודכנה בזמן על פעילותם במרחב. צה"ל פתח בחקירה מיידית בתום האירוע.

ממועצת עמק יזרעאל בה התגורר נמסר: "קהילת עמק יזרעאל כולה מרכינה ראש בעצב ובכאב רב עם היוודע הבשורה הקשה על נפילתו של סמ"ר עפרי יפה, בן 21 ממושב היוגב, לוחם בסיירת צנחנים, שנפל בקרב בדרום רצועת עזה. עפרי, בן העמק, צעיר בראשית דרכו, יצא להגן על מדינת ישראל ועל כולנו - ונפל בקרב. בשעה קשה זו קהילת עמק יזרעאל כולה מבקשת לחבק ולחזק את משפחת יפה היקרה ואת קהילת היוגב כולה, ולהשתתף בצערן העמוק. יהי זכרו ברוך".