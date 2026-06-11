כוחות צה"ל השיגו שליטה מבצעית בצפון הסלוקי שבדרום לבנון

כוחות צה"ל השיגו שליטה מבצעית במרחב צפון נחל הסלוקי שבדרום לבנון, כך עדכן היום (חמישי) דובר צה"ל. במסגרת הפעילות, כוחות צוות הקרב החטיבתי 7 ויחידת אגוז, בפיקוד אוגדה 36 השיגו שליטה מבצעית במרחב קו ההגנה הקדמי, כחלק מהמאמץ לחיזוק השליטה המבצעית בדרום לבנון, ולהסרת האיום הישיר על יישובי אצבע הגליל ומטולה.

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מדובר צה"ל נמסר כי מרחב נחל הסלוקי משמש את ארגון חיזבאללה כתשתית להפעלת רחפני נפץ וירי תלול מסלול נגד כוחות צה"ל הפועלים במרחב. במהלך הפעילות, הכוחות השמידו בשיתוף חיל האוויר מאות תשתיות טרור וחיסלו יותר מ-50 מחבלים.

בנוסף אותרו מספר אמצעי לחימה וביניהם מטעני חבלה, טילי נ"ט ומשגרי נ"ט. "צה"ל ימשיך לפעול להסרת כל איום על מדינת ישראל", נמסר.