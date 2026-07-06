עשרה אזרחים ישראלים נכנסו הערב (שני) לעיר הפלסטינית קלקיליה בניסיון לאתר אופנוע שנגנב מהם. לאחר שהתושבים זיהו כי מדובר באזרחים ישראלים, החלו עשרות מתקהלים להתאסף סביבם, תוך ניסיון להפריד בין ארבעת כלי הרכב הישראליים ולכתר אותם. כלל האזרחים חולצו על ידי כוחות הביטחון.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

לפני זמן קצר, בעקבות דיווח שהתקבל על התקהלות והפרת סדר סביב ארבעה כלי רכב ישראליים בעיר קלקיליה שבחטיבת אפרים, הוזעקו למקום כוחות גדולים של לוחמי מג״ב איו״ש, יחד עם כוחות צה״ל מגדוד "פנתר".

מבירור ראשוני עלה כי מדובר ב-10 אזרחים ישראלים, אשר על פי החשד נכנסו לשטחי העיר קלקיליה, המוגדרת כשטח A, בניגוד לחוק, במטרה לאתר אופנוע שנגנב מהם אתמול מהיישוב אלעד, ועל פי החשד הועבר לאזור.

עם הגעת הכוחות למקום, החלו לוחמי מג״ב וכוחות צה״ל בטיפול בהפרת הסדר, תוך שימוש באמצעים לפיזור הפרות סדר ויצירת חוצץ בין המתקהלים לבין האזרחים. במקביל, פעלו הכוחות לחילוצם של כלל 10 האזרחים מהמקום בבטחה.

כלל האזרחים חולצו מהעיר והועברו להמשך טיפול ובירור על ידי כוחות הביטחון. בהמשך הפעילות אותר האופנוע הגנוב על ידי לוחמי מג״ב איו״ש והושב לבעליו החוקיים.