הותר לפרסום: סמל משה יצחק הכהן כץ נפל מפגיעת רקטה בדרום לבנון

סמל משה יצחק הכהן כץ בן 22 מקונטיקט, נפל אתמול (שבת) בעקבות מטח רקטות ששוגר לעבר כוח צנחנים בדרום לבנון, שניים נוספים נפצעו. במקום ושלושה לוחמים נוספים נפצעו באורח בינוני.

על פי תחקיר ראשוני, בלילה בין שישי לשבת, אחד ממטחי הרקטות ששוגרו לעבר כוחות צה"ל שמרחיבים את מרחב האבטחה בדרום לבנון - כוון לעבר כוח של גדוד 890 בצנחנים. אחת מהרקטות פגעה בכוח הרגלי בדיוק.

משה יצחק הכהן כץ נהרג במקום ושלושה לוחמים נפצעו באורח בינוני. בצה"ל המתינו עם ההודעה עד שכלל קרובי המשפחה שלו, ששוהים בארה"ב - יקבלו את הבשורה המרה.

נכון להיום - מרבית השיגורים מכוונים כלפי ארבע האוגדות שמתמרנות בלבנון. ביממה אחת: חיבאללה שיגר 250 רקטות, רק 23 חצו את הגבול לישראל. על פי ההערכות - חיזבאללה מנסה לעכב את התקדמות הכוחות בשטח הלבנוני.