מתמודד נפש יהודי התקרב לכוחות בקדומים עם סכין - ונורה

אירוע קשה נרשם הבוקר (שני) בתחנת הדלק בקדומים שבשומרון, כאשר מתמודד נפש בן 23 מהשומרון, נורה על ידי לוחם צה"ל ואזרח - לאחר שהתקרב אליהם כשהוא אוחז בסכין.

תחילה, האירוע נחשד כניסיון פיגוע דקירה - אך בהמשך התברר כי מדובר בטעות בזיהוי. הוא פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים מאיר שבכפר סבא, כאשר מצבו מוגדר קשה. נסיבות האירוע מתוחקרות.

מדובר צה"ל נמסר: "לפני זמן קצר, לוחם צה״ל ואזרח ישראלי ביצעו ירי בעקבות חשד לניסיון דקירה כלפי כוחות צה"ל בתחנת דלק קדומים שבחטיבת שומרון. מתחקיר ראשוני עולה כי מדובר באזרח ישראלי שהתקרב לכוחות צה"ל כשברשותו סכין. האזרח נפצע ופונה לקבלת טיפול רפואי. נסיבות האירוע מתוחקרות כעת".