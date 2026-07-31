המרד בגבעתי: רק חייל אחד עדיין לא חזר לבסיס, המשפטים נגד המעורבים החלו

המרד בגבעתי: מתוך למעלה מ-100 לוחמי צבר שיצאו מהבסיס אתמול בצוהריים - רק נפקד אחד עדיין לא חזר. כבר אתמול החל מח"ט גבעתי, אל"ם נתנאל שמכה, לשפוט את הלוחמים שהובילו את המרד. בחטיבה מתכוונים לשפוט כל אחד לפי מידת מעורבותו, משך הנפקדות שלו וחלקו באירוע.

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כפי שפרסמנו אתמול עשרות לוחמים ומפקדים בגדוד צבר בגבעתי החליטו לנטוש את בסיס "שדה תימן" בעקבות החלטה של הפיקוד הבכיר בגדוד להשחית ולהרוס סמלים פלוגתיים המכילים תוכן נגד "צעירים" באחת הפלוגות. לפני היציאה הם הפקירו את הנשק בפינה הפלוגתית. לקראת שעות הערב, מרבית הלוחמים - פרט למחלקה וותיקה, שבו לבסיס.

כאמור, בדובר צה"ל טוענים כי השלטים הכילו מסרים לא מקובלים הנוגעים למסורת "צעירות-ותיקות" בגדוד: "לפני זמן קצר מספר חיילים בגדוד לוחם החלו לצאת מבסיסם ללא אישור מפקדיהם; זאת לאחר החלטת מפקד הגדוד להסיר שלטים הקשורים באירועים א-נורמטיביים, של מסורת "צעירות ותיקות" בגדוד. האירוע מתוחקר ומטופל על ידי המפקדים. מדובר באירוע שאינו עולה בקנה אחד עם ערכי צה״ל ועם המצופה מחייליו".

מח"ט גבעתי גינה את התקרית באיגרת ללוחמי ומפקדי החטיבה: "ערכים אינם נמדדים רק בשדה הקרב. הם נבחנים בכל יום מחדש, גם בשגרה וגם ברגעים שבהם אין אש מסביב. לוחמים ומפקדים, הוכחתם במלחמה את מחויבותכם למשימה. לוחמתם בגבורה, סיכנתם את חייכם בכל גזרות הלחימה והפגנתם רוח לחימה, רעות ואחריות שהן הבסיס לעוצמתו של צה"ל. דווקא מתוך ההערכה וההוקרה העמוקה הזו, האירוע המשמעתי שהתרחש כעת בגדוד צבר הוא אירוע חמור, שאין לו מקום בצה"ל בכלל ובחטיבת גבעתי בפרט".

"מי שנלחם יחד תחת אש, מי שסומך על חברו בשדה הקרב ומי שנושא את רוח גבעתי, נדרש לעמוד באותם סטנדרטים גם בשגרה. אין הפרדה בין הערכים שמובילים אותנו בלחימה לבין ההתנהלות שלנו ביום יום. בצה"ל אין מקום לפגיעה במשמעת, בסמכות המפקדים או בנורמות הבסיסיות שעליהן נשען הכוח הלוחם שלנו. האירוע יטופל במלוא הרצינות על ידי המפקדים. הטיפול ייעשה מתוך אחריות ודאגה לחיילים, אך גם מתוך מחויבות להציב רף ברור ובלתי מתפשר. העוצמה של חטיבת גבעתי נבנתה על מקצועיות, רעות, משמעת ואמון בין מפקדים ללוחמים. על אלה לא מתפשרים, לא בלחימה ולא בשגרה", הוסיף.