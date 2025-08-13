הרמטכ"ל בחילופי פיקוד הצפון: "הפסקנו להמתין - מכים באויב"

מומלצים -

טקס חילופי מפקד פיקוד הצפון נערך הערב (רביעי) ובמהלכו אלוף אורי גורדין העביר את הפיקוד לאלוף רפי מילוא. במהלך הטקס, הרמטכ"ל אייל זמיר בירך את המפקדים ונשא דברים: "נס הפיקוד המועבר כאן היום, לוכד בחובו את הרוח המפעמת בפיקוד הצפון, הרוח אותה נושאים אנשי ונשות הצפון באשר הם - אנשי עמל ואדמה, אנשי קדם לצד קידמה. אנשי הצפון לא ידעו דור בו לא נדרשו לקרב".

זמיר פירט: "שרשרת היסטורית של רוח וחרב נמשכת משאגת אנשי תל חי ושומרי דגניה, מחלוצי כנרת ונוטרי צפת, מכובשי החרמון וקרבות בלימה בעמק הבכא ועד שובל טייסות 'עם כלביא'. כל דור בדורו, היה שותף מלא לנשיאה בנטל - אם בהגנה ואם בהתקפה, אם במחרשה ואם בטנק".

"כך גם דור הלוחמים הנוכחי. לאורך השנה וחצי האחרונות, מעצבת הלחימה בצפון מציאות ביטחונית חדשה וחסרת פשרות עבור תושבי הצפון ועבור תושבי מדינת ישראל כולם. בכל גזרות הפיקוד נרשם שינוי חסר תקדים והיסטורי - החל מהיערכות מחודשת במרחב הלבנוני ועד לחיזוק מערכי ההגנה וההתקפה לאור ההתפתחויות בגבול סוריה".

בהמשך דבריו זמיר מנה את הישגיהם של מפקד פיקוד הצפון היוצא אלוף אורי גורדין והנכנס - רפי מילוא. לאחר מכן פנה לעם: "לא ניסוג אחור. תפיסת ההגנה שלנו על גבולנו הצפוני תהיה שלובה בהתקפיות בלתי פוסקת בפעולות מגוונות במישור הגלוי והגלוי-פחות ובמוכנות תמידית להשמדת כל איום ללא שהות".

עוד הוסיף: "קולו של צה"ל נשמע ברמה וללא הפסקה. זהו מסר ברור שאנו מעבירים לעמנו ולהבדיל גם לאויבנו: צה"ל חזק, יוזם, תוקף ומשמיד איום כבר בשלבי התהוותם. טבעת החנק שחנקה אותנו במשך שנים - מתהפכת, ומתהדקת סביב אויבנו. זו מציאות חדשה שאנו מיישמים לא במילים אלא במעשים. נוסיף לעצב את המציאות בצפון מתוך צניעות למודת עבר, ומתוך תעוזה צופה פני עתיד, לעמוד על המשמר ולשמור את שאגת האריה ההיסטורית חיה וקיימת".

זמיר ציין כי "במרוצת הדורות ידע עם ישראל צער ושכול ושילם בלתי נתפסים מאז פרצה המלחמה. נוסיף לחבק את כל המשפחות השכולות ונמשיך ללוות את הפצועים, בגוף ובנפש, ולעשות כל שנדרש וניתן על מנת להיות ראויים למחיר אותו שילמו המשפחות השכולות ופצועי צה"ל. זוהי מחויבותנו, זוהי אחריותנו, זוהי רוח צה"ל", אמר. בהמשך הזכיר גם את האסון במג'דל שמס, בו נספו ילדים חפים מפשע.

אחריו עלה לנאום מפקד פיקוד הצפון היוצא אלוף אורי גורדין. בפתח דבריו התייחס לכשלון 7 באוקטובר, לאחר מכן התייחס להסרת האיום מגבול הצפון במהלך מלחמת "חרבות ברזל" ובמבצע "חיצי הצפון". "כתוצאה ישירה של הכרעת חיזבאללה, נפל גם משטר אסד בסוריה, וניקטע הציר השיעי האיראני. כך יצאנו למבצע 'חץ הבשן', בו השמדנו מהאוויר ומהים את היכולות המאיימות של מה שהיה צבא סוריה, ובמקביל יצאנו להתקפה והתייצבנו בהגנה קדמית, צבא לפני התיישבות - מפסגת החרמון ועד הירמוך, מפסגת החרמון ועד ים תיכון".

דובר צה"ל

לדבריו, כעת הציווי של צה"ל הוא לשמור על המצב הבטחוני בצפון ולסכל כל איום שמנסה להתגבש. "במשך שנים ארוכות, נתנו לאיום של ארגון טרור להתעצם ולהתמקם על גבולנו הצפוני - זוהי שגיאה אופרטיבית ואסטרטגית, שלי ושל קודמיי - שגיאה חמורה, שאין לחזור עליה".

לאחר מכן התייחס לתושבי הצפון שפונו מבתיהם בשל האיום מצפון, שלטעתו הוסר. "מצווה עלינו לשמור על כך שלא ייצמח איום אחר במקומו", אמר, "בחודשים שחלפו מאז הפסקת האש אנחנו עושים זאת יום יום ומסכלים איומים כשהם בראשיתם, בנחישות ובהקפדה, בפעילות מבצעית ענפה, בחופש פעולה מבצעי, ובתיאום עם מנגנון התיאום של סנטקום בזירה".

לבסוף, עלה מפקד פיקוד הצפון הנכנס אלוף רפי מילוא לשאת דברים: "המטרה ברורה - הגנה על יישובי ותושבי הצפון, זכות ואחריות גדולה לחזור לצפון ולקבל אחריות על הבטחון בחבל ארץ יפה זה. המציאות הביטחונית שברירית, אנחנו נדרשים להמשיך, לשמר ולהעמיק את הישגי המלחמה, לעצב מציאות ביטחונית בטוחה ומשופרת לשמר את חופש הפעולה ולהשלים את חזרתם של כל תושבי הצפון לבתיהם בביטחון ובתחושת ביטחון. ויחד איתכם, חבריי ראשי הרשויות, להפוך את חבל הארץ המיוחד הזה לאזור צומח, פורח ומשגשג".

מילוא סיכם את דבריו: "המלחמה עוד לא נגמרה, נמשיך בנחישות עד שנעמוד בכל מטרות המלחמה, עד שנכריע את חמאס, עד שנחזיר את כל 50 החטופים, זו משימה ערכית ומוסרית עליונה. נשמר את חופש הפעולה ונמשיך לתקוף, לפגוע ולהשמיד כל איום. נתמוך ונחבק את המשפחות השכולות, נלווה את הפצועים בגוף ובנפש".