בכלי תקשורת של חמאס דיווחו הבוקר (רביעי) כי חוסל מוחמד עודה, מנהיג הזרוע הצבאית ברצועה. אזעקות הופעלו הלילה בקריית שמונה וברחבי הגליל העליון בעקבות שיגור של חיזבאללה. הטיל נפל בשטח פתוח, אין נפגעים באירוע. ברצועה מדווחים כי בחיסול אמש בשכונת רימאל בעיר עזה עלה מספר ההרוגים לארבעה.

שר הביטחון ישראל כ"ץ: מפקד הזרוע הצבאית מספר 4 של ארגון הטרור חמאס בעזה חוסל אתמול ונשלח לפגוש את שותפיו במעמקי הגיהינום (גיא עזריאל) בתקשורת של חמאס מדווחים: חוסל מנהיג הזרוע הצבאית בעזה, מוחמד עודה (עמיחי שטיין) דיווח בלבנון: מספר תקיפות בוצעו הלילה במחוז נבטיה שבדרום המדינה ברצועה מדווחים: מספר ההרוגים בחיסול אמש בשכונת אל-רימאל במערב העיר עזה עלה לארבעה צה"ל על האזעקות בצפון: זוהה שיגור שחצה מלבנון לעבר שטח הארץ ונפל בשטח פתוח, אין נפגעים אזעקות ברחבי הגליל העליון